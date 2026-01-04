Cricket Logo
VHT 2025-26: 5वें राउंड के बाद किन खिलाड़ियों ने दिखाया दमदार प्रदर्शन? टॉप-10 बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बारे में जानिए

संक्षेप:

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के 5 राउंड के मुकाबले खेले जा चुके हैं। 5 मैचों के बाद कौन से गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है और टॉप-10 में बने हुए हैं इसके बारे में इस रिपोर्ट में जानिए।

Jan 04, 2026 02:50 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का रोमांच अपने चरम पर है। टूर्नामेंट के पांचवें राउंड की समाप्ति के बाद बल्लेबाजी और गेंदबाजी के आंकड़ों ने घरेलू क्रिकेट में नए सितारों की चमक बिखेरी है। कर्नाटक के सलामी बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल रनों के पहाड़ पर सवार हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के जीशान अंसारी अपनी फिरकी और रफ्तार से बल्लेबाजों के लिए पहेली बने हुए हैं।

बल्लेबाजी में पडिक्कल का दबदबा

पांचवें राउंड के बाद कर्नाटक के देवदत्त पडिक्कल 5 मैचों में 514 रन बनाकर शीर्ष पर काबिज हैं। उनका औसत 102.80 का रहा है, जिसमें उन्होंने 45 चौके और 17 छक्के जड़े हैं। उनके ठीक पीछे हिमाचल प्रदेश के पुखराज मान हैं, जिन्होंने 5 पारियों में 494 रन बटोरे हैं।

टॉप-10 बल्लेबाजों की सूची:

1. देवदत्त पडिक्कल (कर्नाटक): 514 रन

2. पुखराज मान (हिमाचल): 494 रन

3. अमन मोखाड़े (विदर्भ): 487 रन

4. आर्यन जुयाल (उत्तर प्रदेश): 412 रन

5. सम्मर गज्जर (सौराष्ट्र): 403 रन

6. ध्रुव जुरेल (उत्तर प्रदेश): 379 रन

7. ध्रुव शौरी (विदर्भ): 374 रन

8. अमनदीप खरे (छत्तीसगढ़): 370 रन

9. रवि सिंह (रेलवे): 354 रन

10. ललित यादव (गोवा): 349 रन

गेंदबाजी में जीशान अंसारी की बादशाहत

गेंदबाजी विभाग में उत्तर प्रदेश के जीशान अंसारी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। उन्होंने 5 मैचों में शानदार गेंदबाजी करते हुए 17 विकेट झटके हैं। महाराष्ट्र के रामकृष्ण घोष 16 विकेटों के साथ दूसरे स्थान पर बने हुए हैं।

टॉप-10 गेंदबाजों की सूची:

1. जीशान अंसारी (उत्तर प्रदेश): 17 विकेट

2. रामकृष्ण घोष (महाराष्ट्र): 16 विकेट

3. अंकुर पनवार (सौराष्ट्र): 15 विकेट

4. सत्यनारायण राजू (आंध्र): 14 विकेट

5. राज लिम्बनी (बड़ौदा): 14 विकेट

6. प्रिंस यादव (दिल्ली): 13 विकेट

7. वासुकि कौशिक (गोवा): 12 विकेट

8. रोहित कुमार (हिमाचल): 12 विकेट

9. अभिलाष शेट्टी (कर्नाटक): 12 विकेट

10. देवेन्द्र सिंह बोरा (उत्तराखंड): 12 विकेट

अंक तालिका का हाल

टीम प्रदर्शन की बात करें तो कर्नाटक (ग्रुप ए) और उत्तर प्रदेश (ग्रुप बी) ने अब तक अपने सभी पांचों मैच जीतकर दबदबा बनाया हुआ है। ग्रुप सी में पंजाब और ग्रुप डी में दिल्ली की टीमें 16-16 अंकों के साथ शीर्ष पर हैं। वहीं प्लेट राउंड में बिहार की टीम अजेय रहते हुए 20 अंकों के साथ सबसे ऊपर है। टूर्नामेंट के अगले दौर में मुकाबला और कड़ा होने की उम्मीद है, क्योंकि नॉकआउट की रेस अब और तेज हो गई है।

Cricket News
