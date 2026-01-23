टी-20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले दुनिया के टॉप-10 बैटर, रोहित-कोहली का जलवा
पहली बार टी-20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2007 में हुआ था और आखिरी बार 2024 में। 2007 से लेकर 2024 तक के टी-20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कई रिकॉर्ड बने और टूटे हैं। ऐसे में आज हम आपको टी-20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों के बारे में बता रहे हैं।
आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप के इतिहास 2007 से लेकर 2024 तक के सफर में दुनिया भर के कई महान खिलाड़ियों ने अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा शीर्ष दो स्थानों पर मजबूती से काबिज हैं। इस वैश्विक प्रतियोगिता के इतिहास में अब तक केवल चार ही बल्लेबाज 1000 रनों का आंकड़ा पार करने में सफल रहे हैं।
विराट कोहली टी-20 वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे सफल बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 2012 से 2024 के बीच 35 मैचों की 33 पारियों में 1292 रन बनाए हैं। उनका 58.72 का औसत इस सूची के टॉप-10 बल्लेबाजों में सबसे शानदार है और उन्होंने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 15 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनके ठीक पीछे पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का नाम आता है, जिन्होंने 2007 से 2024 के बीच रिकॉर्ड 47 मैच खेलते हुए 1220 रन अपने नाम किए हैं। रोहित के नाम टूर्नामेंट में 50 छक्के दर्ज हैं, जो किसी भी भारतीय द्वारा सर्वाधिक हैं।
अन्य दिग्गजों की बात करें तो श्रीलंका के महेला जयवर्धने (1016 रन) और इंग्लैंड के जोस बटलर (1013 रन) भी 1000 रनों के क्लब में शामिल हैं। जयवर्धने ने जहां एक शतक और 6 अर्धशतक लगाए हैं, वहीं बटलर ने 147.23 की विस्फोटक स्ट्राइक रेट से रन बटोरे हैं। वेस्टइंडीज के क्रिस गेल इस सूची में छठे स्थान पर हैं, लेकिन उनके नाम टी-20 वर्ल्ड कप इतिहास में सर्वाधिक 2 शतक और 63 छक्के लगाने का अटूट रिकॉर्ड आज भी कायम है। इस सूची में डेविड वार्नर (984), तिलकरत्ने दिलशान (897) और शाकिब अल हसन (853) जैसे दिग्गजों ने भी अपनी जगह बनाई है।
टी-20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज:
1. विराट कोहली (भारत): 1292 रन (35 मैच, 2012-2024)
2. रोहित शर्मा (भारत): 1220 रन (47 मैच, 2007-2024)
3. महेला जयवर्धने (श्रीलंका): 1016 रन (31 मैच, 2007-2014)
4. जोस बटलर (इंग्लैंड): 1013 रन (35 मैच, 2012-2024)
5. डेविड वार्नर (ऑस्ट्रेलिया): 984 रन (41 मैच, 2009-2024)
6. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज): 965 रन (33 मैच, 2007-2021)
7. तिलकरत्ने दिलशान (श्रीलंका): 897 रन (35 मैच, 2007-2016)
8. शाकिब अल हसन (बांग्लादेश): 853 रन (43 मैच, 2007-2024)
9. केन विलियमसन (न्यूजीलैंड): 727 रन (29 मैच, 2012-2024)
10. एबी डिविलियर्स (दक्षिण अफ्रीका): 717 रन (30 मैच, 2007-2016)