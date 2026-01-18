ODI में सर्वाधिक औसत वाले टॉप-10 बल्लेबाज, विराट, मिचेल और गिल के बीच कड़ी टक्कर; रोहित लिस्ट में नहीं
इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा सीरीज का निर्णायक तीसरा वनडे न केवल ट्रॉफी के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह विश्व क्रिकेट के तीन सबसे निरंतर बल्लेबाजों-विराट कोहली, डेरिल मिचेल और शुभमन गिल के बीच औसत को बेहतर बनाने की जंग भी है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, कम से कम 50 वनडे मैच खेलने वाले बल्लेबाजों में विराट कोहली 58.45 के शानदार औसत के साथ शीर्ष पर काबिज हैं, जबकि मिचेल (56.73) और गिल (56.34) उन्हें कड़ी चुनौती दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय दिग्गज रोहित शर्मा, 281 मैचों के अनुभव के बावजूद 49.00 के औसत के कारण इस टॉप-10 सूची में जगह बनाने से चूक गए हैं। यह मैच इन खिलाड़ियों के करियर औसत को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है।
आज के मुकाबले में इन तीनों दिग्गजों के प्रदर्शन पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि इंदौर की पिच को बल्लेबाजी के लिए अनुकूल माना जाता है और यहां की बाउंड्री काफी छोटी हैं। विराट कोहली ने अपनी बल्लेबाजी शैली में बड़ा बदलाव किया है और वे अब शुरुआती 10 गेंदों में 104 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं, जो उनके पुराने 60.71 के रेट की तुलना में काफी आक्रामक है। वहीं, न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल ने राजकोट के पिछले मैच में शानदार शतक जड़कर भारतीय गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया था और अपने औसत को मजबूती दी थी। शुभमन गिल, जो इस मैच में कप्तानी की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं, अपने 56.34 के औसत को और बेहतर करना चाहेंगे।
वनडे क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक औसत वाले टॉप-10 बल्लेबाजों (न्यूनतम 50 मैच) की सूची इस प्रकार है:
1. विराट कोहली (भारत) - 58.45 औसत।
2. डेरिल मिचेल (न्यूजीलैंड) - 56.73 औसत।
3. शुभमन गिल (भारत) - 56.34 औसत।
4. बाबर आजम (पाकिस्तान) - 53.72 औसत।
5. माइकल बेवन (ऑस्ट्रेलिया) - 53.58 औसत।
6. एबी डिविलियर्स (दक्षिण अफ्रीका) - 53.50 औसत।
7. केएल राहुल (भारत) - 51.67 औसत।
8. जोनाथन ट्रॉट (इंग्लैंड) - 51.25 औसत।
9. एमएस धोनी (भारत) - 50.57 औसत।
10. शाई होप (वेस्टइंडीज) - 50.52 औसत।
यह आंकड़े बताते हैं कि जहां कोहली ने 300 से अधिक मैचों में यह निरंतरता दिखाई है, वहीं धोनी ने निचले क्रम में खेलकर भी 50 से अधिक का औसत बनाए रखा, जो उनकी महानता को दर्शाता है। इस लिस्ट में एबी डिविलियर्स और जोनाथन ट्रॉट जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी मौजूद हैं।
मैच की वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन में अर्शदीप सिंह को शामिल किया है, जबकि न्यूजीलैंड उसी टीम के साथ उतरा है जिसने पिछले मैच में जीत हासिल की थी। कीवी टीम के पास भारत में पहली बार द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीतकर इतिहास रचने का सुनहरा मौका है, क्योंकि वे पिछले सात प्रयासों में ऐसा करने में विफल रहे हैं। दूसरी ओर, भारतीय टीम इंदौर के अपने अजेय रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी, जहां उन्होंने अब तक खेले गए सभी सात वनडे मैचों में जीत दर्ज की है।