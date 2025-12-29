क्या है टीम इंडिया की 'वंडरफुल प्रॉब्लम'? T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने किया खुलासा
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर और दिग्गज कोच टॉम मूडी ने टीम इंडिया के उस सिरदर्द के बारे में बात की, जो इस समय सिलेक्टर्स और कप्तान के लिए बहुत ज्यादा है। टॉम मूडी ने टीम इंडिया की एक अद्भुत समस्या के बारे में बताया, जो वरदान है, लेकिन अभिशाप साबित हो रही है। टॉम मूडी का कहना है कि यहां बहुत ज्यादा टैलेंट है, और यह एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन सिलेक्टर्स और कैप्टन को बेस्ट टीम चुनने में मुश्किल होती है।
जियोहॉटस्टार पर इंडिया और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बात करते हुए टॉम मूडी ने कहा, "इंडियन क्रिकेट के साथ एक दिक्कत यह है कि यहां बहुत ज्यादा टैलेंट है। यहां बहुत ज्यादा ऑप्शन हैं। यह एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, लेकिन यह किसी सिलेक्टर या कैप्टन के लिए एक बुरा सपना बन जाती है।" इंग्लैंड के विश्व कप विजेता कप्तान इयोन मोर्गन ने कहा कि गेंदबाज आपको टूर्नामेंट जिताते हैं।
इसी शो में इयोन मोर्गन बोले, "व्हाइट-बॉल क्रिकेट में, बॉलिंग अटैक आपको टूर्नामेंट जिताते हैं। जब आप कम स्कोर का बचाव कर सकते हैं, तो इससे टीम के अंदर यह विश्वास बनता है कि आप कहीं से भी गेम जीत सकते हैं। यह विश्वास वर्ल्ड कप में किसी भी टीम के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है।" टॉम मूडी और इयोन मोर्गन का ये बयान भारत की टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम घोषित होने के बाद आया है।
टॉम मूडी की बात सही भी है, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप से पहले सिलेक्टर्स ने उपकप्तान को ही टीम से बाहर कर दिया है, क्योंकि उपकप्तान फॉर्म में नहीं था। कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं, जिनको मौका नहीं मिल पा रहा था और वे पहले आपके लिए मैच विनर साबित हुए हैं। यही कारण है कि अक्षर पटेल को फिर से भारत की टी20 टीम का वाइस कैप्टन घोषित किया गया। शुभमन गिल अब टी20 टीम का हिस्सा नहीं होंगे।
T20 वर्ल्ड कप 2026 और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I सीरीज के लिए भारत की टीम
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर और ईशान किशन (विकेटकीपर)