न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम के कप्तान अभी भी फिट नहीं, मिचेल सैंटनर ही संभालेंगे टीम की कमान

न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम के नियमित कप्तान टॉम लैथम अभी भी फिट नहीं हैं। ऐसे में जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भी कप्तानी मिचेल सैंटनर ही करने वाले हैं, जो हाल ही में 32वें टेस्ट कप्तान अपने देश के बने थे।

जिम्बाब्वे के दौरे पर न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम को लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। टॉम लैथम चोट के कारण पहले टेस्ट मैच में नहीं खेले थे, लेकिन उनके दूसरे टेस्ट के लिए उपलब्ध होने की संभावना थी। हालांकि, वह अभी भी फिट नहीं हो पाए हैं। ऐसे में मिचेल सैंटनर टेस्ट टीम की कप्तानी जारी रखेंगे, जो पिछले मैच में भी कप्तान थे और न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी करने वाले 32वें खिलाड़ी बने थे। लेफ्ट शोल्डर की इंजरी से टॉम लैथम अभी तक उबर नहीं पाए हैं। इसके अलावा भी इस दौरे के आसपास कई खिलाड़ी चोटिल हो चुके हैं।

फिलहाल के लिए ऑकलैंड के बल्लेबाज बेवॉन जैकब्स को टॉम लैथम की जगह फील्डिंग और बैटिंग कवर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है, जो साउथ अफ्रीका में लोकल क्रिकेट खेल रहे थे। ब्लैककैप्स यानी न्यूजीलैंड की टीम के मुख्य कोच रॉब वाल्टर ने कहा कि लैथम को खोना दुर्भाग्यपूर्ण है। वाल्टर ने कहा, “टॉम लैथम का फिर से बाहर बैठना टीम के लिए बहुत निराशा वाला है। वह कड़ी मेहनत कर रहे हैं और दूसरे टेस्ट मैच के लिए अच्छी तैयारी कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश आज वह अपना फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सके।”