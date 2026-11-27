टॉम लैथम ने रचा इतिहास, बने WTC में बने न्यूजीलैंड के नंबर-1 बल्लेबाज; टूटा केन विलियमसन का रिकॉर्ड
टॉम लैथम ने भारत के खिलाफ क्राइस्टचर्च में जाारी दूसरे टेस्ट में 59 रनों की पारी खेली। इस पारी के दम पर उन्होंने इतिहास रचा और वह न्यूजीलैंड के लिए WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने।
न्यूजीलैंड के टेस्ट कप्तान टॉम लैथम ने भारत के खिलाफ क्राइस्टचर्च में जारी दूसरे टेस्ट मैच में इतिहास रचा। पहले मुकाबले की दोनों पारियों में 0 पर आउट होने के बाद लैथम ने दूसरे मैच में शानदार कमबैक किया और अर्धशतक जड़ते हुए 128 गेंदों पर 6 चौकों की मदद से 59 रनों की पारी खेली। हालांकि स्लिप में उन्हें केएल राहुल ने एक जीवनदान भी दिया। उनकी इस पारी के दम पर न्यूजीलैंड को इस मैच में तगड़ी शुरुआत मिली। पहले विकेट के लिए लैथम ने डेवोन कॉन्वे के साथ मिलकर 77 रन जोड़े, लंच से ठीक एक गेंद पहले गुरनूर बराड़ ने कॉन्वे को आउट कर न्यूजीलैंड की ओपनिंग पार्टनरशिप को तोड़ा। हालांकि लंच के बाद भी लैथम लगे रहे और उन्होंने अपनी फिफ्टी पूरी की।
टॉम लैथम ने न्यूजीलैंड के लिए रचा इतिहास
टॉम लैथम ने अपनी इस 59 रनों की पारी के दम पर न्यूजीलैंड के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इतिहास रचा। वह न्यूजीलैंड के लिए WTC में अब सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, उन्होंने इस मामले में पूर्व कप्तान केन विलियमसन का रिकॉर्ड तोड़ा है।
केन विलियमसन के नाम WTC में 3025 रन दर्ज हैं। मगर अब टॉम लैथम 3038 रनों के साथ उनसे आगे निकल गए हैं।
बता दें, लैथम न्यूजीलैंड के लिए WTC में 3000 रन का आंकड़ा पार करने वाले मात्र दूसरे ही बल्लेबाज हैं।
|प्लेयर
|रन
|टॉम लैथम
|3038
|केन विलियमसन
|3025
|डेरिल मिचेल
|2184
|डेवोन कॉन्वे
|2166
|टॉम ब्लंडल
|1885
भारत के लिए ऋषभ पंत नंबर-1 तो शुभमन गिल टॉप-2 में
भारत के लिए WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के नाम है। पंत ने 75 पारियों में 43.32 की औसत के साथ सर्वाधिक 3076 रन बनाए हैं। वहीं कप्तान शुभमन गिल 3015 रनों के साथ टॉप-2 में हैं। दोनों ही बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में 3000 रन का आंकड़ा पार किया है। अगर टॉप-5 पर नजर डालें तो रोहित शर्मा 2716 रनों के साथ तीसरे, रवींद्र जडेजा 2675 रनों के साथ चौथे और यशस्वी जायसवाल 2673 रनों के साथ पांचवें पायदान पर हैं। जायसवाल ने हाल ही में विराट कोहली को टॉप-5 बल्लेबाजों की इस लिस्ट से बाहर किया है। बता दें, रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, वहीं जडेजा को न्यूजीलैंड के खिलाफ दोनों ही टेस्ट मैचों में खेलने का मौका नहीं मिला।
जो रूट के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड
इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट के नाम WTC के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उन्होंने 80 मैचों की 147 पारियों में सर्वाधिक 6815 रन बनाए हैं। उनके अलावा कोई बल्लेबाज अभी तक 5000 रन तक का आंकड़ा पार नहीं कर पाया है। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ 4804 रनों के साथ लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं। रूट और स्मिथ के बीच 2011 रनों का बड़ा अंत है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें