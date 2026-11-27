टॉम लैथम ने भारत के खिलाफ क्राइस्टचर्च में जाारी दूसरे टेस्ट में 59 रनों की पारी खेली। इस पारी के दम पर उन्होंने इतिहास रचा और वह न्यूजीलैंड के लिए WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने।

न्यूजीलैंड के टेस्ट कप्तान टॉम लैथम ने भारत के खिलाफ क्राइस्टचर्च में जारी दूसरे टेस्ट मैच में इतिहास रचा। पहले मुकाबले की दोनों पारियों में 0 पर आउट होने के बाद लैथम ने दूसरे मैच में शानदार कमबैक किया और अर्धशतक जड़ते हुए 128 गेंदों पर 6 चौकों की मदद से 59 रनों की पारी खेली। हालांकि स्लिप में उन्हें केएल राहुल ने एक जीवनदान भी दिया। उनकी इस पारी के दम पर न्यूजीलैंड को इस मैच में तगड़ी शुरुआत मिली। पहले विकेट के लिए लैथम ने डेवोन कॉन्वे के साथ मिलकर 77 रन जोड़े, लंच से ठीक एक गेंद पहले गुरनूर बराड़ ने कॉन्वे को आउट कर न्यूजीलैंड की ओपनिंग पार्टनरशिप को तोड़ा। हालांकि लंच के बाद भी लैथम लगे रहे और उन्होंने अपनी फिफ्टी पूरी की।

टॉम लैथम ने न्यूजीलैंड के लिए रचा इतिहास टॉम लैथम ने अपनी इस 59 रनों की पारी के दम पर न्यूजीलैंड के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इतिहास रचा। वह न्यूजीलैंड के लिए WTC में अब सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, उन्होंने इस मामले में पूर्व कप्तान केन विलियमसन का रिकॉर्ड तोड़ा है।

केन विलियमसन के नाम WTC में 3025 रन दर्ज हैं। मगर अब टॉम लैथम 3038 रनों के साथ उनसे आगे निकल गए हैं।

बता दें, लैथम न्यूजीलैंड के लिए WTC में 3000 रन का आंकड़ा पार करने वाले मात्र दूसरे ही बल्लेबाज हैं।

प्लेयर रन टॉम लैथम 3038 केन विलियमसन 3025 डेरिल मिचेल 2184 डेवोन कॉन्वे 2166 टॉम ब्लंडल 1885

भारत के लिए ऋषभ पंत नंबर-1 तो शुभमन गिल टॉप-2 में भारत के लिए WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के नाम है। पंत ने 75 पारियों में 43.32 की औसत के साथ सर्वाधिक 3076 रन बनाए हैं। वहीं कप्तान शुभमन गिल 3015 रनों के साथ टॉप-2 में हैं। दोनों ही बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में 3000 रन का आंकड़ा पार किया है। अगर टॉप-5 पर नजर डालें तो रोहित शर्मा 2716 रनों के साथ तीसरे, रवींद्र जडेजा 2675 रनों के साथ चौथे और यशस्वी जायसवाल 2673 रनों के साथ पांचवें पायदान पर हैं। जायसवाल ने हाल ही में विराट कोहली को टॉप-5 बल्लेबाजों की इस लिस्ट से बाहर किया है। बता दें, रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, वहीं जडेजा को न्यूजीलैंड के खिलाफ दोनों ही टेस्ट मैचों में खेलने का मौका नहीं मिला।