टेस्ट में 300+ रनों की ओपनिंग साझेदारी सबसे ज्यादा बार करने वाली जोड़ी, टॉम लेथम और ड्वेन कॉन्वे ने बनाया खास रिकॉर्ड
इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में टॉम लेथम और ड्वेन कॉन्वे ने एक खास उपलब्धि हासिल की है। वे टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 300+ रनों की ओपनिंग साझेदारी करने वाली दुनिया की दूसरी सलामी जोड़ी के रूप में स्थापित हो गए हैं।
इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच जारी तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी निर्णायक मैच नॉटिंघम में खेला जा रहा है। इस मैच में पहले दिन का खेल खत्म होने तक 25 जून को न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में चार विकेट के नुकसान पर 361 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया है। न्यूजीलैंड की इस मजबूत शुरुआत के पीछे सलामी बल्लेबाज टॉम लेथम और ड्वेन कॉन्वे का योगदान रहा। इन दोनों बल्लेबाजों ने रिकॉर्ड 317 रनों की साझेदारी की। हालांकि, इस विशाल साझेदारी के बाद लेथम 151 और कॉन्वे 157 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
टॉम लेथम और डेव्न कॉन्वे ने टेस्ट क्रिकेट के रिकॉर्ड में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा दिया है। इन दोनों सलामी बल्लेबाजों में टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रचने के एक और करीब अपना कदम बढ़ा दिया है। न्यूजीलैंड की यह सलामी जोड़ी टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा बार 300+ की ओपनिंग साझेदारी करने वाली दुनिया की दूसरी ओपनिंग जोड़ी बन गई है। इससे पहले हर्षल गिब्स और ग्रीम स्मिथ का नाम है, जो साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं। टॉम लेथम और ड्वेन कॉन्वे ने टेस्ट क्रिकेट में दूसरी बार 300+ की साझेदारी की है और टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 300 की साझेदारी करने वाले सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी की लिस्ट में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 300 से अधिक रनों की ओपनिंग साझेदारी करने वाली सलामी जोड़ी में पहले नंबर पर दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज हर्षल गिब्स और ग्रीम स्मिथ हैं। इन दोनों बल्लेबाजों ने तीन बार ऐसा कारनामा किया है। इसके बाद टॉम लेथम और ड्वेन कॉन्वे ने ऐसा दो बार किया है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक बार 300 से अधिक रनों की साझेदारी करने वाले ओपनिंग बल्लेबाजों में 12 जोड़ियां हैं। इसमें भारत की भी कुछ जोड़ियां हैं, जिन्होंने 300+ की ओपनिंग साझेदारी की है, जिसमे मयंक अग्रवाल और रोहित शर्मा के बीच साझेदारी हुई थी। राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग का नाम भी इस लिस्ट में है।
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 300+ रन की ओपनिंग पार्टनरशिप
3 - हर्षल गिब्स/ग्रीम स्मिथ
2 - टॉम लेथम/ड्वेन कॉनवे*
1 - मयंक अग्रवाल/रोहित शर्मा
1 - मारवन अटापट्टू/सनथ जयसूर्या
1 - क्रेग ब्रेथवेट/टी चंद्रपॉल
1 - राहुल द्रविड़/वीरेंद्र सहवाग
1 - जैक हॉब्स/विलियम रोड्स
1 - लेन हटन/सी वॉशब्रुक
1 - इमरुल कायेस/तमीम इकबाल
1 - टेरी जार्विस/ग्लेन टर्नर
1 - बिल लॉरी/बॉब सिम्पसन
1 - नील मैकेंजी/ग्रीम स्मिथ
1 - विनू मांकड़/पंकज रॉय
1 - जेफ मार्श/मार्क टेलर
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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