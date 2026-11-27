टॉम ब्लंडल और ग्लेन फिलिप्स की नजरें भारत के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट के दूसरे दिन न्यूजीलैंड की टीम को 300 पार ले जाने पर होगी। उनका मानना है कि इस पिच पर यह स्कोर आदर्श होगा।

न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टॉम ब्लंडेल ने कहा कि भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन पांच विकेट पर 246 रन बनाने से वह खुश हैं और अब उनके लिए सबसे बड़ा काम इस चुनौतीपूर्ण पिच पर 300 रन का आंकड़ा पार करना है। ब्लंडेल ने पहले दिन का खेल समाप्त होने के बाद पत्रकारों से कहा, ''शुरू में पिच थोड़ा धीमी थी लेकिन गेंद पूरे दिन काफी तेजी से अंदर आती रही। हमने पहले दिन जो स्कोर बनाया उससे हम खुश हैं।'' भारत की तरफ से आकाशदीप सबसे प्रभावशाली गेंदबाज रहे। उन्होंने दो विकेट लिए जबकि जसप्रीत बुमराह ने कसी गेंदबाजी की।

भारत के खिलाफ कितना स्कोर बनाना चाहता है न्यूजीलैंड? ब्लंडेल ने कहा कि वह और ग्लेन फिलिप्स न्यूजीलैंड का स्कोर 300 रन के पार पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

उन्होंने कहा , ''अगर हम कल की बात करें तो मेरे और ग्लेन के सामने बड़ा काम स्कोर को 300 रन के पार पहुंचाना होगा। यह आंकड़ा आदर्श होगा।''

ब्लंडल ने की भारतीय गेंदबाजों की तारीफ ब्लंडेल ने कहा, ''लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने पूरे दिन काफी अच्छी गेंदबाजी की। उनकी स्विंग होती गेंद का सामना करना काफी मुश्किल था, लेकिन मुझे लगता है कि उन सभी ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की।''

अपने करियर के बारे में ब्लंडेल ने कहा कि एक ही प्रारूप का खिलाड़ी होना थोड़ा मुश्किल है। उन्होंने अपना आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच 2024 में खेला था और 2023 के बाद से उन्होंने कोई वनडे मैच नहीं खेला है।

उन्होंने कहा, ''मैं अगर पिछले सत्र के अपने प्रदर्शन पर गौर करूं तो घरेलू क्रिकेट में सभी प्रारूप में शायद यह मेरा सबसे अच्छा सत्र रहा था। कई बार मुझे एक ही प्रारूप का क्रिकेटर बनकर अच्छा नहीं लगता क्योंकि ऐसा भी समय आता है जब आप तीन-चार महीने तक टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते और फिर अचानक आपको भारत में टेस्ट मैच खेलना पड़ता है।''

ब्लंडेल ने कहा, ''इसलिए कभी-कभी यह काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा खेल अभी काफी अच्छी स्थिति में है। आज क्रीज पर समय बिताकर और लय हासिल करके अच्छा लगा।''

जब ब्लंडेल से पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी सोचा था कि वह न्यूजीलैंड के लिए 50 टेस्ट मैच खेलेंगे, उन्होंने कहा, ''मुझे पूरा विश्वास था कि मैं न्यूजीलैंड के लिए खेलूंगा। शायद एक मैच ही खेलूं, लेकिन 50 मैच खेलना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। वैसे मैं आंकड़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता।''

कैसा रहा पहले दिन का खेल? तेज गेंदबाज आकाश दीप भारतीय गेंदबाजों में सबसे प्रभावशाली रहे जबकि जसप्रीत बुमराह ने भी दबाव बनाया लेकिन अन्य गेंदबाजों के औसत प्रदर्शन के कारण न्यूजीलैंड दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के पहले दिन शुक्रवार को अपनी पहली पारी में पांच विकेट पर 246 रन बनाने में सफल रहा।

पहले दिन 85 ओवर का खेल हुआ जिसमें पहला और तीसरा सत्र न्यूजीलैंड के नाम रहा जबकि भारत ने दूसरे सत्र में दबदबा बनाया।

डेवोन कॉनवे (79 गेंद पर 31 रन) पहले सत्र में आउट होने वाले एकमात्र बल्लेबाज थे। न्यूजीलैंड ने दूसरे सत्र में कप्तान टॉम लैथम (128 गेंद पर 59), हेनरी निकोल्स (46 गेंदों में 16) और रचिन रविंद्र (00) के विकेट गंवाए।

डेरिल मिचेल (74 गेंद में 31) तीसरे सत्र में पवेलियन लौटने वाले एकमात्र बल्लेबाज रहे। स्टंप उखड़ने के समय विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम ब्लंडेल (117 गेंद पर नाबाद 53) और ग्लेन फिलिप्स (64 गेंद पर नाबाद 36) क्रीज पर डटे हुए थे। यह दोनों अभी तक छठे विकेट के लिए 62 रन जोड़ चुके हैं।