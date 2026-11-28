टॉम ब्लंडल नहीं जड़ पाए शतक, आकाशदीप ने लिया 5 विकेट हॉल; न्यूजीलैंड की पहली पारी 356 पर सिमटी
IND vs NZ Test: क्राइस्टचर्च टेस्ट में न्यूजीलैंड की पहली पारी 356 रनों पर सिमट गई है। आकाशदीप ने 5 विकेट हॉल लिया। वहीं न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज टॉम ब्लंडल शतक से चूक गए।
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 2 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने आकाशदीप के 5 विकेट हॉल के दम पर न्यूजीलैंड की पहली पारी को 356 के स्कोर पर समेट दिया है। मेजबान टीम के लिए टॉम ब्लंडल शतक से चूके, वह 89 के निजी स्कोर पर गुरनूर बराड़ का शिकार बने। उनके अलावा सिर्फ कप्तान टॉम लैथम ने 50 रन का आंकड़ा पार किया। दो अर्धशतकों के दम पर न्यूजीलैंड की टीम भारत के खिलाफ 350 रन का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही। आकाशदीप के 5 विकेट हॉल के अलावा गुरनूर बराड़ और अंशुल कंबोज को 2-2 सफलता मिली। वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने भी एक विकेट चटकाया। भारतीय बॉलिंग अटैक में जसप्रीत बुमराह ही सिर्फ खाली हाथ लौटे, ये आंकड़ा हैरान कर देने वाला है।
आकाशदीप के टेस्ट करियर का दूसरा 5 विकेट हॉल
चोट के बाद भारतीय टेस्ट टी में वापसी कर रहे आकाशदीप का यह रेड बॉल क्रिकेट में मात्र दूसरा 5 विकेट हॉल है। न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट में 99 रन देकर 5 विकेट चटकाने से पहले उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पिछले साल यानी 2025 में बर्मिंघम टेस्ट में इतने ही रन देकर 6 विकेट चटकाए थे।
आकाशदीप के टेस्ट क्रिकेट में 5 विकेट हॉल
6/99 v ENG, बर्मिंघम में (2025)
5/99 v NZ, क्राइस्टचर्च में (2026)*
क्राइस्टचर्च टेस्ट के पहले दिन न्यूजीलैंड का रहा था दबदबा
दूसरे टेस्ट के पहले दिन दो सेशन जीतकर न्यूजीलैंड ने भारत पर शिकंजा कसा हुआ था। हालांकि दूसरे दिन भी कीवी टीम ने 100 से ज्यादा रन जोड़े। पहले दिन टॉम लैथम और डेवोन कॉन्वे ने मेजबानों को शानदार शुरुआत देते हुए पहले विकेट के लिए 77 रन जोड़े थे। लंच से ठीक एक गेंद पहले गुरनूर बराड़ ने कॉन्वे को आउट किया। इसके बाद टीम इंडिया ने जोरदार वापसी करते हुए 110 के स्कोर पर न्यूजीलैंड को 3 झटके दिए थे। वॉशिंगटन सुंदर ने डेरिल मिचेल के रूप में बड़ी मछली भी फंसा ली थी, लेकिन दिन के अंत में टॉम ब्लंडल और ग्लेन फिलिप्स क्रीज पर खूंटा गाढ़कर खड़े हो गए। दोनों ने 6ठे विकेट के लिए 50 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप की। हालांकि दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने वासी की और न्यूजीलैंड की पारी को समेटा।
क्राइस्टचर्च में धूप खिली हुई है। बल्लेबाजी के लिए परिस्थितियां एकदम अनुकूल हैं। ऐसे में आज टीम इंडिया की नजरें कम से कम विकेट खोकर ज्यादा से ज्यादा रन बोर्ड पर लगाने पर होगी।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें