जब पता चली इंग्लैंड का कप्तान बनने की बात तो इमोशनल हो गए थे टॉम बैंटन, बीच सीरीज में किया खुलासा
इंग्लैंड की टी20आई टीम को एक नया कप्तान मिलने वाला है। हालांकि, ये सिर्फ एक मैच के लिए ही होगा, क्योंकि रेगुलर कैप्टन आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेल पाएंगे। टॉम बैंटन कप्तानी करेंगे।
टॉम बैंटन ने इस बारे में खुलासा किया है कि जब उन्हें हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम से इस बात के बारे में पता चला कि वे इंग्लैंड की टीम की कप्तानी करने वाले हैं तो वह थोड़े इमोशनल हो गए थे। आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैंटन कप्तानी करते नजर आएंगे, जो कैनबरा में खेला जाएगा। बैंटन को इस वजह से कप्तानी मिली है, क्योंकि चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच के बाद रेगुलर कैप्टन हैरी ब्रूक टीम का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि वे साउथ अफ्रीका निकल जाएंगे, जहां टेस्ट सीरीज की तैयारी उन्हें करनी है।
हालांकि, हैरी ब्रूक की जगह आखिरी टी20 मैच में इंग्लैंड की टीम की कप्तानी करने के लिए रेस में सबसे आगे विल जैक्स थे, लेकिन उन्हें हाथ में फ्रैक्चर हो गया। ऐसे में इंग्लैंड को दूसरा विकल्प खोजना पड़ा। आखिर में यह सम्मान टॉम बैंटन को मिला है, जिन्होंने बताया कि जब मैकुलम ने रविवार को एयरपोर्ट पर उन्हें यह बताया तो वे अवाक रह गए थे।
टॉम बैंटन ने गाबा में शुक्रवार को खेले जाने वाले तीसरे T20I से पहले गुरुवार को ब्रिस्बेन में प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "जब मुझे बताया गया तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। यह मेरे लिए बहुत सम्मान और सौभाग्य की बात है। मैं इसका बहुत इंतजार कर रहा था।" उन्होंने आगे बताया, "असल में बाज (ब्रेंडन मैकुलम) ने एयरपोर्ट पर ऐसा किया था। उसने मुझे बस एक तरफ खींचकर बताया। सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करूं, लेकिन हां, यह सुनना कि तुम किसी भी फॉर्मेट में अपने देश की कप्तानी करोगे, सच में बहुत बड़ी बात है।"
इंग्लैंड के 14वें टी20आई कप्तान होंगे बैंटन
अगर कुछ अनहोनी नहीं होती है तो टॉम बैंटन इंग्लैंड के 14वें T20I कप्तान बन जाएंगे। यह 28 साल के क्रिकेटर के लिए बहुत बड़ा मौका होगा। वे पिछले दो सालों से लगातार इंग्लैंड की T20 टीम में खेल रहे हैं। यहां तक कि इसी दौरे पर एडिलेड में शतक लगाया था। बैंटन ने नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने को लेकर कहा, "यह मेरे अब तक के रोल से अलग है। मैंने यह लगभग दो साल से किया है, इसलिए मुझे इसकी आदत हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे जरूरी बात ऊपर से मिलने वाला सपोर्ट है। इसके अलावा सीनियर खिलाड़ियों और लीडरशिप ग्रुप और टीम ने मुझे घर जैसा महसूस कराया और शायद इस सपोर्ट के लिए मैं बाज (मैकुलम) और ब्रूकी (हैरी ब्रूक) का बहुत एहसानमंद हूं।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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