Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Today will be the final International match for Rohit Sharma and Virat Kohli till June 3rd week
आज के बाद अगले 5 महीने तक रोहित और कोहली की इंटरनेशनल क्रिकेट से छुट्टी, जानिए क्या है वजह

आज के बाद अगले 5 महीने तक रोहित और कोहली की इंटरनेशनल क्रिकेट से छुट्टी, जानिए क्या है वजह

संक्षेप:

आज के बाद रो-को यानी रोहित और कोहली एक साथ मैदान पर नजर नहीं आएंगे। रोहित और कोहली के लिए आज यानी रविवार 18 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा वनडे मैच अगले 5 महीने तक आखिरी वनडे मैच साबित होगा।

Jan 18, 2026 12:46 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

इंदौर में आज यानी रविवार 18 जनवरी को जब भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का आखिरी मुकाबला खेलने उतरेगी तो सभी की निगाहें एक बार फिर से रोहित शर्मा और विराट कोहली पर टिकी होंगी। ऐसा इसलिए है, क्योंकि अगले 5 महीने तक रो-को यानी रोहित और कोहली एक साथ एक टीम के लिए क्रिकेट खेलते हुए आपको मैदान पर नजर नहीं आएंगे। अगर आप भी इन दो महान खिलाड़ियों के फैन हैं तो इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए कि आखिर क्यों दोनों 5 महीने तक इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहने वाले हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दरअसल, रोहित शर्मा और विराट कोहली इस समय सिर्फ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव हैं। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट वे जून 2024 में टी20 वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के बाद अलविदा कह चुके हैं, जबकि टेस्ट क्रिकेट को उन्होंने आईपीएल 2025 के दौरान अलविदा कह दिया था। ऐसे में सिर्फ एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ही विराट कोहली और रोहित शर्मा साथ में खेल रहे हैं।

चूंकि, आज यानी 18 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाला मैच भारतीय क्रिकेट टीम का वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में जून के मध्य तक आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच है तो विराट और रोहित का भी ये अगले 5 महीने के लिए आखिरी इंटरनेशनल मैच होगा। टीम इंडिया इसके बाद टी20 सीरीज खेलेगी और फिर टी20 वर्ल्ड कप खेलेगी, जहां दोनों खेल नहीं सकते हैं। वहीं, इसके बाद टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी आईपीएल 2026 में व्यस्त हो जाएंगे, जो मई के आखिर तक चलेगा। आईपीएल में विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलेंगे, लेकिन दोनों अलग-अलग टीमों का हिस्सा हैं तो साथ में एक टीम में नजर नहीं आएंगे।

हालांकि, जब मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच होगा तो साथ में एक ही मैदान पर आपको जरूर मिल सकते हैं। टीम इंडिया की अगली वनडे सीरीज अब जून के तीसरे सप्ताह में शुरू होगी, जो अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज है। उस सीरीज में फिर से इन दोनों दिग्गजों को हम साथ में देखेंगे। इसके बाद फिर वनडे विश्व कप 2027 तक ये दोनों खिलाड़ी करीब दो दर्जन इंटरनेशनल मैच खेल सकते हैं।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Rohit Sharma Virat Kohli
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |