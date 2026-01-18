आज के बाद अगले 5 महीने तक रोहित और कोहली की इंटरनेशनल क्रिकेट से छुट्टी, जानिए क्या है वजह
आज के बाद रो-को यानी रोहित और कोहली एक साथ मैदान पर नजर नहीं आएंगे। रोहित और कोहली के लिए आज यानी रविवार 18 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा वनडे मैच अगले 5 महीने तक आखिरी वनडे मैच साबित होगा।
इंदौर में आज यानी रविवार 18 जनवरी को जब भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का आखिरी मुकाबला खेलने उतरेगी तो सभी की निगाहें एक बार फिर से रोहित शर्मा और विराट कोहली पर टिकी होंगी। ऐसा इसलिए है, क्योंकि अगले 5 महीने तक रो-को यानी रोहित और कोहली एक साथ एक टीम के लिए क्रिकेट खेलते हुए आपको मैदान पर नजर नहीं आएंगे। अगर आप भी इन दो महान खिलाड़ियों के फैन हैं तो इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए कि आखिर क्यों दोनों 5 महीने तक इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहने वाले हैं।
दरअसल, रोहित शर्मा और विराट कोहली इस समय सिर्फ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव हैं। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट वे जून 2024 में टी20 वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के बाद अलविदा कह चुके हैं, जबकि टेस्ट क्रिकेट को उन्होंने आईपीएल 2025 के दौरान अलविदा कह दिया था। ऐसे में सिर्फ एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ही विराट कोहली और रोहित शर्मा साथ में खेल रहे हैं।
चूंकि, आज यानी 18 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाला मैच भारतीय क्रिकेट टीम का वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में जून के मध्य तक आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच है तो विराट और रोहित का भी ये अगले 5 महीने के लिए आखिरी इंटरनेशनल मैच होगा। टीम इंडिया इसके बाद टी20 सीरीज खेलेगी और फिर टी20 वर्ल्ड कप खेलेगी, जहां दोनों खेल नहीं सकते हैं। वहीं, इसके बाद टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी आईपीएल 2026 में व्यस्त हो जाएंगे, जो मई के आखिर तक चलेगा। आईपीएल में विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलेंगे, लेकिन दोनों अलग-अलग टीमों का हिस्सा हैं तो साथ में एक टीम में नजर नहीं आएंगे।
हालांकि, जब मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच होगा तो साथ में एक ही मैदान पर आपको जरूर मिल सकते हैं। टीम इंडिया की अगली वनडे सीरीज अब जून के तीसरे सप्ताह में शुरू होगी, जो अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज है। उस सीरीज में फिर से इन दोनों दिग्गजों को हम साथ में देखेंगे। इसके बाद फिर वनडे विश्व कप 2027 तक ये दोनों खिलाड़ी करीब दो दर्जन इंटरनेशनल मैच खेल सकते हैं।