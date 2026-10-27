अभिषेक शर्मा ने किसे दिया अपनी तूफानी पारी का श्रेय? शतक की कल्पना पर भी बोले
अभिषेक शर्मा ने मंगलवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 38 गेंदों में 113 रनों की तूफानी पारी खेली। उन्होंने 15 गेंदों में अपना अर्धशतक और 35 गेंदों में शतक पूरा किया। इस पारी की कल्पना अभिषेक ने पहले ही कर ली थी। उन्होंने इस पारी का क्रेडिट किसे दिया है पढ़िए।
भारत की जबरदस्त जीत में अपने तूफानी शतक से प्लेयर ऑफ द मैच बने अभिषेक शर्मा ने कहा कि उन्होंने मन में इस पारी की कल्पना की थी और ऐसा ही हुआ। अभिषेक शर्मा ने अपने तूफानी शतक का क्रेडिट कोचिंग स्टाफ और थ्रोडाउन करने वाले गेंदबाजों को दिया। उन्होंने पहले ही मन में बड़ी पारी और शतक की कल्पना की थी। अभिषेक शर्मा ने मंगलवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 38 गेंदों में 113 रनों की तूफानी पारी खेली। उन्होंने 15 गेंदों में अपना अर्धशतक और 35 गेंदों में शतक पूरा किया।
अभिषेक ने मैच के बाद बड़े शॉट खेलने के बारे में पूछे जाने पर कहा, ''इसकी वजह बहुत सीधी थी। मैं और वैभव सूर्यवंशी अपने खेल का लुत्फ़ उठा रहे थे। फ़ील्डिंग करते समय हमने देखा था कि गेंद में थोड़ा ज़्यादा उछाल मिल रहा है और मैदान का एक तरफ़ का हिस्सा छोटा है, जहां हम टारगेट कर सकते हैं। वैभव ने अच्छी शुरुआत की और हमने वहीं से अपनी पारी को आगे बढ़ाया। यह इतना आसान नहीं है, लेकिन सब कुछ तैयारी पर निर्भर करता है। इसके लिए हमारे कोचिंग स्टाफ़ और थ्रोडाउन करने वाले गेंदबाज़ों को बहुत श्रेय जाता है। कल हमारा अभ्यास सत्र अच्छा रहा था और मैं उसका फ़ायदा उठाना चाहता था। मैंने मन में इस पारी की कल्पना की थी और ऐसा ही हुआ।''
यह पारी खेलकर अच्छा लग रहा है
अभिषेक ने आगे कहा- “मुझे लगता है कि मैंने इस इनिंग को काफी हद तक मैनिफेस्ट किया, और ऐसा हुआ। उन्होंने आगे कहा कि ”एक बैटर के तौर पर हम उस माइलस्टोन के लिए नहीं जाते, जो युवराज सिंह ने 12 गेंदों में हासिल किया था। हम हमेशा टीम के लिए गेम जीतना चाहते हैं। मैं और खासकर वैभव सूर्यवंशी दोनों ऐसा करना चाहते थे। तो यही प्लान था और यही हम पूरी सीरीज में ऐसा करना चाहते हैं। इस पारी को खेलकर और मुकाबले को जीतकर अच्छा लग रहा है।"
कप्तान ने की तारीफ, मैच का विवरण
वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की तारीफ भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैंने इस तरह की बल्लेबाजी कभी देखी नहीं है। इस मैच में एक तरफ अभिषेक शर्मा ने तूफानी शतक जड़ा वहीं, वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 45 रनों की पारी 4 चौके और चार छक्कों की मदद से बनाए। कप्तान श्रेयस अय्यर 10 गेंदों में सिर्फ 10 रन बना सके। संजू ने 18 रन 13 गेंदों में बनाए। भारत ने 199 रनों के लक्ष्य को 13.2 ओवर में हासिल कर लिया।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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