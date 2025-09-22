to avoid defeat open fire tv panelist suggestion on live tv in pakistan ind vs pak asia cup super 4 हार बचानी है तो गोलियां चला दें; पिटाई से बौखलाए पाकिस्तान में आतंकियों जैसी सलाह, Cricket Hindi News - Hindustan
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़

हार बचानी है तो गोलियां चला दें; पिटाई से बौखलाए पाकिस्तान में आतंकियों जैसी सलाह

एशिया कप में भारत ने रविवार को सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दी। इससे पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक के बाद बैट को गन के अंदाज में पकड़कर सेलिब्रेशन किया। पाकिस्तानी टीवी चैनल पर तो एक पैनलिस्ट ने भारत को जीत से रोकने के लिए फायरिंग की ही बात कर दी।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 22 Sep 2025 10:21 AM
पाकिस्तानी मूल के दिवंगत स्तंभकार तारेक फतेह अक्सर पाकिस्तान को लेकर कहा करते थे- कैसे कोई देश इतने सारे Rect... पैदा कर लेता है। इंसान के तौर पर इतनी गंदगी कैसे पैदा कर लेता है? अगर वह आज होते तो पाकिस्तानी क्रिकेटरों और वहां के टीवी पैनलिस्ट को लेकर अपने बहुचर्चित वाक्य को जरूर दोहराते। आतंकवाद की नर्सरी के तौर पर कुख्यात देश का एक क्रिकेटर भारत के खिलाफ मैच में अर्धशतक का जश्न गन सेलिब्रेशन से करता है। बल्ले को ऐसे थामता है जैसे कोई आतंकवादी एके-47 को थामता है। दूसरी ओर एक टीवी पैनलिस्ट लाइव टीवी पर बेशर्मी से कहता है- भारत को जीत से रोकने का अब यही रास्ता है कि कोई वहां गोलियां चला दे।

एशिया कप में रविवार को सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला था। साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक बनाया तो उसका जश्न बैट को एके-47 के अंदाज में पकड़कर गोलियां चलाने की मुद्रा में किया। ये तब किया जब पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव का असर एशिया कप पर भी साफ दिख रहा है। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने जिस अंदाज में धर्म पूछकर सैलानियों को उनके बीवी-बच्चों के सामने मारा था, फरहान के सेलिब्रेशन ने उन कायर आतंकियों की ही याद दिलाई। ये सेलिब्रेशन कम, उस आतंकी सोच का मुजाहिरा ज्यादा लग रहा था।

वो आतंकी सोच सिर्फ कुछ जहरीले क्रिकेटरों के दिमाग तक सीमित नहीं है। टीवी पैनलिस्ट तक लाइव टीवी पर उस सोच के सार्वजनिक प्रदर्शन का दुस्साहस करते दिखे।

एक टॉक शो का वीडियो सामने आया है। मैच में पाकिस्तान की 6 विकेट से करारी शिकस्त मिली। टॉक शो का क्लिप मैच के दौरान का ही है। उसमें सवाल पूछा जाता है, 'सर अगर लड़के यहां से जान मारे तो क्या हम जीत सकते हैं?' सवाल में भी आतंकी सोच की झलक है। इसका जवाब तो और भी ज्यादा शर्मनाक था।

सवाल के जवाब में एक पैनलिस्ट कहता है, ‘मेरे खयाल में या तो ये करदे या कुछ लड़के फायरिंग ही कर देना इधर मैच ही खत्म करो क्योंकि कन्फर्म है हम हारेंगे।’

शो पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल भी बतौर एक्सपर्ट बैठे थे। लाइव टीवी पर हार को टालने के लिए फायरिंग और हिंसा का सहारा लिए जाने की बात कही गई। भले ही ये बात हंसी-मजाक के अंदाज में कही गई हो, लेकिन क्या ये मजाक है! तारेक फतेह पाकिस्तान को लेकर यूं ही नहीं हैरान हुआ करते थे- How can one country produce so many rect..?

मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 171 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में भारत ने अभिषेक शर्मा के 74, शुभमन गिल के 47 और तिलक वर्मा के नाबाद 30 रनों की बदौलत 6 विकेट से मैच जीत लिया। शर्मा और गिल ने पाकिस्तानी गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इस दौरान पाकिस्तानी गेंदबाज लगातार भारतीय बल्लेबाजों को उकसाते रहे और उन पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करते रहे।

