हरमनप्रीत कौर और अमोल मजूमदार से आगे बढ़ने का समय आ गया है, पूर्व कप्तान ने की बदलाव की मांग
वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह नहीं बनाने वाली भारतीय टीम पर पूर्व कप्तान एडुल्जी भड़की हैं और उन्होंने सीधे कप्तान हरमनप्रीत कौर और हेड कोच अमोल मजूमदार को हटाने की मांग कर दी है।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान डायना एडुल्जी ने भारत की मौजूदा महिला क्रिकेट टीम को लेकर बड़ा बयान दिया है। आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह नहीं बनाने वाली टीम पर एडुल्जी भड़की हैं और उन्होंने सीधे कप्तान हरमनप्रीत कौर और हेड कोच अमोल मजूमदार को हटाने की मांग कर दी है। बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने कहा है कि अब कप्तान हरमनप्रीत और कोच मजूमदार से आगे बढ़ने का समय आ गया है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप फेज से ही बाहर हो जाने के बावजूद बीसीसीआई ने हरमनप्रीत कौर को एशियन गेम्स के लिए कप्तान चुना है, जहां अमोल भी मौजूद होंगे।
टीम इंडिया की खराब परफॉर्मेंस को लेकर एडुल्जी ने क्रिकबज से बात करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि हमें हरमन से आगे देखना चाहिए। हालांकि, वह मेरी पसंदीदा खिलाड़ी है और मैंने हमेशा उसका सपोर्ट किया है, मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, कम से कम T20I में। उसे एक खिलाड़ी के तौर पर खेलते रहने दें और नए कप्तान के बारे में सोचें। हमारे पास कोई ऐसा होना चाहिए जिसके पास कुछ बेहतर आइडिया हों, खासकर स्ट्रेटेजी के मामले में। साथ ही, बॉलिंग में बदलाव - कप्तानी में और भी बहुत कुछ होता है। मुझे लगता है कि वह अब स्थिर हो गई हैं।"
हरमन को कप्तान नहीं चुना जाना था- एडुल्जी
प्रशासकों की समिति का हिस्सा रहीं एडुल्जी ने टीम की कड़ी आलोचना उस दिन की है जब अमिता शर्मा की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमिटी ने एशियन गेम्स के लिए हरमनप्रीत को कप्तान बनाए रखा। एडुल्जी को लगा कि भारत बदलाव का एक मौका चूक गया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह सिलेक्शन कमिटी के फैसले से सहज हैं, तो उन्होंने साफ कहा, "नहीं, मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं।"
उन्होंने कहा, "हमें आगे देखना चाहिए और यह सही समय था। शायद यह थोड़ा बिना सोचे-समझे लिया गया रिएक्शन लगता, क्योंकि हम अभी वर्ल्ड कप हारे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ कड़े फैसले लेने का समय आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि टीम लगातार अच्छा करे और सिर्फ नवंबर में (वर्ल्ड कप में) एक बार की जीत न मिले, तो यह सही नहीं है। हमें सच में अब कुछ बड़े कदम उठाने और गिरावट को रोकने की जरूरत है।"
एडुल्जी ने दिया मेंस क्रिकेट का उदाहरण
उन्होंने मेंस क्रिकेट का उदाहरण दिया और कहा कि वहां जैसे कठिन फैसले लिए जाते हैं, यहां भी ऐसा ही होना चाहिए। एडुल्जी बोलीं, "क्योंकि मैंने मैच के बाद हरमन को यह कहते हुए सुना कि वे ओलंपिक्स का इंतजार कर रही हैं। (यही बात सूर्यकुमार ने भी कही थी)। हां, मैं सहमत हूं। तो अगर हम पुरुषों के क्रिकेट में बड़े फैसले ले सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें महिलाओं के क्रिकेट में भी बड़े फैसले लेने चाहिए।"
उन्होंने हेड कोच अमोल मजूमदार पर भी जमकर निशाना साधा। भले ही उन्होंने कुछ महीने पहले विश्व कप जिताया है। पूर्व कप्तान ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि वह अब उससे ज़्यादा कुछ कर पाएंगे जो उन्होंने पहले ही किया है। उनका योगदान, हां, अच्छा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो टीम का हौसला बढ़ा सके और आप जानते हैं, मैं कहूंगी कि थोड़ा और सख़्त हो। लड़कियों को कम से कम किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उन्हें सच में उनके कम्फर्ट जोन से बाहर निकाल सके।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट