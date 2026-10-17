जसप्रीत बुमराह का खौफ हुआ खत्म? टिम साउदी ने किस भारतीय गेंदबाज को बताया सबसे बड़ा खतरा
टिम साउदी का मानना है कि भारत और न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड बल्लेबाजों के लिए जसप्रीत बुमराह से ज्यादा मोहम्मद सिराज खतरा पैदा कर सकते हैं।
भारतीय चयन समिति ने न्यूजीलैंड के आगामी वनडे और टेस्ट दौरे के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। जसप्रीत बुमराह को टेस्ट टीम में जगह मिली है लेकिन वनडे सीरीज के लिए उन्हें चुना नहीं गया है। न्यूजीलैंड में भारत मजबूत टीम के साथ उतरने वाला है। हालांकि पूर्व तेज गेंदबाज टिम साउदी का मानना है कि जसप्रीत बुमराह से ज्यादा मोहम्मद सिराज दो मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान न्यूजीलैंड के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। उनका मानना है कि न्यूजीलैंड ने बुमराह को टेस्ट क्रिकेट में बेहतर ढंग से खेलते हैं और उनका सामना करना जानते हैं।
बुमराह को बेहतर तरीके से खेलते हैं बल्लेबाज
भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों में 9 विकेट लिए हैं। बुमराह ने अभी तक जितने भी मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले हैं, उसमें टीम को हार मिली है। न्यूजीलैंड के खिलाफ बुमराह अपनी गेंदबाजी से वह खौफ पैदा नहीं कर सके हैं, जो अन्य टीमों के साथ करते हैं। टिम साउदी ने सोनी स्पोर्ट्स से गुरुवार को कहा, ''मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड ने टेस्ट में जसप्रीत बुमराह को बेहतरीन तरीके से खेला है। मुझे नहीं लगता है कि बुमराह जिस भी भारतीय टीम से खेले हैं, उसने कभी न्यूजीलैंड को हराया हो। इसलिए मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड ने टेस्ट में उन्हें अच्छे से खेला है।''
न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर टिम साउदी का मानना है कि अगर सिराज न्यूजीलैंड की घरेलू पिचों पर सही लेंथ पर गेंदबाजी करें, तो वे न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को काफी परेशान कर सकते हैं। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने टेस्ट में 48 मैचों में 144 विकेट लिए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2020-21 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान डेब्यू किया था। हालांकि पिछले कुछ समय से वह अपनी रफ्तार को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने कहा, ''मैं मोहम्मद सिराज का और जिस तरीके से वह गेंदबाजी करते हैं, उसका बड़ा फैन हूं। अगर वह न्यूजीलैंड में घरेलू पिचों पर सही लेंथ पर गेंदबाजी करें तो वह टीम को काफी मदद कर सकते हैं।''
न्यूजीलैंड में सफल हो सकते हैं सिराज
पूर्व तेज गेंदबाज ने आगे कहा, ''जो एनर्जी वो लाते हैं, पूरे दिन वह जिस तरह से दौड़ते हैं, जिस तरह के वह गेंदबाज हैं, ऐसी कोई वजह नहीं है कि वह न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में सफल क्यों नहीं हो सकते हैं। उसके बारे में कई बातें बहुत पसंद हैं।'' भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे पर पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय, पांच वनडे और दो टेस्ट मैच खेलेगी।
भारत की टेस्ट टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर, फिटनेस मंजूरी मिलने पर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा (फिटनेस मंजूरी मिलने पर), आकाश दीप, साई सुदर्शन, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज।
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