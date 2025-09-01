CPL के इतिहास में ऐसा करने वाले पहले विदेशी बल्लेबाज बने टिम सीफर्ट, 40 गेंदों में ठोका तूफानी शतक

टिम सीफर्ट सीपीएल के इतिहास में सबसे तेज शतक और सबसे बड़ी पारी खेलने वाले विदेशी बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने यह रिकॉर्ड एक ही मैच में बनाए। एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स के खिलाफ मैच में उन्होंने 40 गेंदों पर शतक ठोका।

न्यूजीलैंड के टिम सीफर्ट ने उस समय कैरेबियन प्रीमियर लीग में तबाही मचाई जब सेंट लूसिया किंग्स और एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स के बीच लीग का 18वां मैच खेला गया। इस मुकाबले में सीफर्ट ने 40 गेंदों में शतक ठोक नाबाद 125 रनों की धुआंधार पारी खेली। सीफर्ट ने इसी के साथ आंद्रे रसेल के सीपीएल के इतिहास में सबसे तेज शतक जड़ने के रिकॉर्ड की बराबरी की। रसेल ने 2018 में 40 गेंदों पर ही टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे तेज सेंचुरी जड़ी थी। वहीं सीफर्ट ने बतौर विदेशी बल्लेबाज सीपीएल में सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड अपने नाम किया।

सीफर्ट ने 53 गेंदों पर 125 रनों की नाबाद पारी खेली। उनसे पहले यह रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के ही कोलिन मुनरो के नाम था जिन्होंने इसी साल 120 रनों की धुआंधार पारी खेली। वहीं सीपीएल के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड बेंडन किंग के नाम है जिन्होंने 2019 में 132 रनों की नाबाद पारी खेली थी।

टिम सीफर्ट की इस धुआंधार पारी की बदौलत सेंट लूसिया किंग्स ने 205 रनों के लक्ष्य को 17.5 ओवर में सिर्फ चार विकेट खोकर हासिल कर लिया। सीफर्ट को इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

बात मुकाबले की करें तो, टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स की टीम के लिए बल्लेबाजी में अमीर जंगू और शाकिब अल हसन चमके, जिन्होंने शानदार अर्धशतक जड़े। शाकिब ने मात्र 26 गेंदों पर 61 रन बनाए। एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स की टीम निर्धारित 20 ओवर में 204 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही।

इस स्कोर का पीछा करते हुए टिम सीफर्ट ने ऐसी तबाही मचाई की बाकी बल्लेबाजों को ज्यादा मौका नहीं मिला।