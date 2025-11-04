Cricket Logo
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पर चोटों का संकट, अब तक 6 खिलाड़ी हो चुके हैं टीम से बाहर

संक्षेप: विकेटकीपर बल्लेबाज टिम साइफर्ट उंगली में फ्रैक्चर के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी टी20 इंटरनेशनल सीरीज से बाहर हो गए हैं। न्यूजीलैंड की टीम को कुछ ही समय में छठा झटका लगा है। पांच खिलाड़ी पहले से बाहर हैं।

Tue, 4 Nov 2025 07:54 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
न्यूजीलैंड के 5 बड़े खिलाड़ी पहले ही चोट के कारण टीम से बाहर हैं और अब एक और खिलाड़ी का नाम इस लिस्ट में जुड़ गया है। विकेटकीपर बल्लेबाज टिम साइफर्ट उंगली में फ्रैक्चर के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी टी20 इंटरनेशनल सीरीज से बाहर हो गए हैं। सोमवार को वेलिंग्टन फायरबर्ड्स के खिलाफ फोर्ड ट्रॉफी मैच में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स की ओर से बल्लेबाजी करते समय टिम साइफर्ट की उंगली में गेंद लगी थी। इसके बाद वे मैदान से बाहर चले गए थे और बाद में एक्स-रे से पता चला कि उनकी दाहिनी तर्जनी उंगली में फ्रैक्चर है। उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान बोर्ड ने कर दिया है।

कैंटरबरी के विकेटकीपर बल्लेबाज मिच हे को टिम साइफर्ट की जगह टीम में शामिल किया गया है। वे सोमवार की रात को ही टीम के साथ जुड़ गए थे। ब्लैककैप्स के मुख्य कोच रॉब वाल्टर ने कहा कि एक और महत्वपूर्ण सीरीज की पूर्व संध्या पर टिम साइफर्ट को खोना निराशाजनक है। वाल्टर ने कहा, “हम सभी टिम के लिए दुखी हैं। शीर्ष क्रम में अपनी ताकत और विकेटकीपर के रूप में अपनी भूमिका को देखते हुए, वह इस टी20 टीम का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, इसलिए अगले पांच मैचों में उसकी कमी खलेगी। हम आशा कर रहे हैं कि टिम शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे और वह यथाशीघ्र मैदान पर वापस आ जाएंगे।”

पिछले साल नवंबर में दांबुला में श्रीलंका के खिलाफ पदार्पण करने के बाद से मिच हे ने न्यूजीलैंड के लिए 11 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक पारी में सर्वाधिक (6) शिकार करने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया हुआ है। वाल्टर ने कहा कि मिच हे, साइफर्ट के लिए एक तैयार और सक्षम विकल्प हैं। उन्होंने कहा, “मिच ने अब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिले मौकों पर दिखाया है कि वह एक बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज हैं और इस स्तर पर योगदान देने में पूरी तरह सक्षम हैं।" टिम साइफर्ट से पहले फिन एलेन(पैर में चोट), लॉकी फर्ग्युसन (हैमस्ट्रिंग इंजरी), एडम मिल्ने (एंकल इंजरी), ग्लेन फिलिप्स (ग्रोइन इंजरी) और बेन सीयर्स (हैमस्ट्रिंग इंजरी) चोटों के चलते बाहर हैं। ये खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप से पहले फिट हो जाएंगे।

