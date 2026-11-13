टिम सीफर्ट ने टीम इंडिया के खिलाफ रचा इतिहास, ऐसा करने वाले पहले न्यूलीलैंडर बने
टिम सीफर्ट ने न्यूजीलैंड के लिए इतिहास रच दिया है। वे अपने देश के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल मैच में भारत के खिलाफ 10 ओवर से पहले ही अर्धशतक पूरा कर लिया।
न्यूजीलैंड की टीम के सलामी बल्लेबाज टिम सीफर्ट ने टीम इंडिया के खिलाफ चौथे वनडे इंटरनेशनल मैच में कमाल की बल्लेबाजी की। टिम टिम सीफर्ट ने पहले पावरप्ले में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। इस तरह उन्होंने एक इतिहास रच दिया है। वे न्यूजीलैंड के लिए एक खास उपलब्धि हासिल करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। न्यूजीलैंड की टीम में पहले भी खतरनाक ओपनर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस मुकाम तक नहीं पहुंच सका था, जिस मुकाम पर टिम सीफर्ट पहुंच गए हैं।
टिम टिम सीफर्ट ने 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर अपना अर्धशतक 39 गेंदों में पूरा किया। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार किसी न्यूजीलैंड टीम के बल्लेबाज ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ ऐसा किया है। इससे पहले 35 गेंदों में नाबाद 47 रन ब्रयान यंग ने वेलिंग्टन में जनवरी 1999 में बनाए थे। अब पहली बार कोई बल्लेबाज फिफ्टी जड़ने में सफल हुआ है। ये अपने आप में बड़ी बात है। मार्टिन गप्टिल और ब्रैंडन मैकलम जैसे खतरनाक ओपनर न्यूजीलैंड की टीम में शामिल रहे हैं, लेकिन कोई भी 10 ओवर में भारत के खिलाफ अर्धशतक नहीं जड़ पाया था।
ज्यादा देर नहीं टिक पाए टिम सीफर्ट
इस मुकाबले में टिम सीफर्ट बड़ा स्कोर बनाते नजर आ रहे थे, लेकिन 48 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्कों की मदद से वे 58 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। 120.83 का स्ट्राइक रेट उनका इस पारी में रहा। गुरनूर बराड़ के खिलाफ उन्होंने अटैक जरूर किया था, लेकिन उन्हीं के खिलाफ एक शॉर्ट गेंद को ऑफ साइड से ऑन साइड में मारने के चक्कर में वे विकेट के पीछे विकेटकीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट हो गए। इस तरह भारत को पहली सफलता इस मैच में मिली।
इस सीरीज के पहले मैच में टिम सीफर्ट ने 43 गेंदों में 38 रनों की पारी खेली थी, जबकि दूसरे मैच में उनका खाता नहीं खुल सका था। वे 5 गेंदों का सामना करने के बाद आउट हो गए थे। तीसरे मैच में भी वे प्लेइंग इलेवन में थे, लेकिन बारिश के कारण मैच आयोजित नहीं हुआ। अब उनके बल्ले से अर्धशतक निकला है। भारतीय टीम के खिलाफ आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच में उनके बल्ले से 93 रनों की पारी निकली थी। इसी के दम पर न्यूजीलैंड को शानदार जीत मिली थी। हालांकि, वनडे सीरीज में टीम की हालत अभी तक खराब रही है, क्योंकि पहले दो मैच भारत ने जीते थे। अगर इस मैच में भी टीम इंडिया जीत जाती है तो सीरीज भी अपने नाम कर लेगी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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