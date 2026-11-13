विकेट लेने के बाद टिम सीफर्ट से भिड़ गए गुरनूर बराड़, विराट कोहली ने किया बीच-बचाव, VIDEO वायरल
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के चौथे मैच में विकेट लेने के बाद टिम सीफर्ट से भारतीय गेंदबाज गुरनूर बराड़ भिड़ गए। विराट कोहली ने बीच-बचाव किया और मुद्दे को बड़ा नहीं होने दिया।
भारतीय गेंदबाज गुरनूर बराड़ ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टिम सीफर्ट को जैसे ही आउट किया तो दोनों पिच पर ही भिड़ने की स्थिति में आ गए थे। दोनों के बीच पहले तू-तू, मैं-मैं इस मैच में हो चुकी थी। ऐसे में आखिरी लड़ाई जब बराड़ ने जीत ली तो उन्हें आउट करने के बाद सीफर्ट के साथ कुछ शब्दों का आदान-प्रदान हुई। दोनों भिड़ने की स्थिति में थे, लेकिन विराट कोहली जल्द से दोनों के बीच आ गए और मामले को शांत कराया। अगर थोड़ा भी दोनों आगे चलकर धक्का-मुक्की करते तो फिर मामला मैच रेफरी तक पहुंच सकता था।
दरअसल, टिम सीफर्ट दमदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उधर, गुरनूर बराड़ अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन उनके पिछले ओवर में और फिर जिस ओवर में सीफर्ट आउट हुए, उस ओवर में भी उन्होंने रन बनाए थे। इसी दौरान कुछ बातचीत दोनों के बीच हुई थी, लेकिन यह उस समय ज्यादा बढ़ गई, जब 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर गुरनूर बराड़ ने सीफर्ट को कैच आउट करा दिया। सीफर्ट पवेलियन लौट रहे थे, लेकिन बराड़ ने सेलिब्रेशन के दौरान ऐसा कुछ बोल दिया, जिससे वह बीच में रुक गए।
विराट ने किया बीच-बचाव
बराड़ और सीफर्ट को करीब आता देख विराट कोहली बीच-बचाव में करने के लिए पहुंच गए। विराट ने बराड़ को सीफर्ट से दूर किया और मामला शांत कराया। इसके बाद भारतीय टीम और गुरनूर बराड़ विकेट के सेलिब्रेशन में व्यस्त हो गए, जबकि टिम सीफर्ट पवेलियन लौट गए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि दोनों के बीच क्या कुछ हुआ, जब सीफर्ट आउट हुए थे।
इस मुकाबले में टिम सीफर्ट ने कमाल की शुरुआत अपनी टीम को दिलाई। पहले तो वह न्यूजीलैंड के पहले ऐसे बल्लेबाज बने, जिन्होंने टीम इंडिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल मैच में पहले 10 ओवर के पावरप्ले में ही अर्धशतक पूरा कर लिया। बाद में वह 48 गेंदों में 58 रन बनाकर आउट हो गए। इस पारी में 6 चौके और 3 छक्के सीफर्ट के बल्ले से निकले और टीम को 12 ओवर में 85 रनों तक उन्होंने पहुंचा दिया था।
न्यूजीलैंड की टीम ने पिछले 16 वनडे मैचों में एक भी बार 10 ओवर में 50 रनों का आंकड़ा पार नहीं किया था। 17वें मैच में आकर न्यूजीलैंड की टीम ऐसा कर पाई और वह भी बिना कोई विकेट गंवाए। इससे पहले वेलिंग्टन में इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड ने नवंबर 2025 में 64 रन बिना विकेट खोए पहले पावरप्ले में बनाए थे। भारत के खिलाफ 10 ओवर में कीवी बल्लेबाजों ने बिना विकेट खोए 72 रन जोड़े।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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