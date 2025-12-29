T20 World Cup से बाहर हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का टॉप 'फिनिशर', BBL से कट गया पत्ता
चोट की वजह से टिम डेविड को टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा है। अब सवाल ये है कि क्या वे टी20 वर्ल्ड कप 2026 से भी बाहर हो जाएंगे? जो इंडिया और श्रीलंका में फरवरी-मार्च में खेला जाना है। इसका जवाब अभी तक 50-50 लग रहा है।
ऑस्ट्रेलियाई फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। दमदार फिनिशर टिम डेविड बिग बैश लीग यानी बीबीएल के मौजूदा सीजन से बाहर हो गए हैं। चोट की वजह से उनको टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा है। अब सवाल ये है कि क्या वे टी20 वर्ल्ड कप 2026 से भी बाहर हो जाएंगे? जो इंडिया और श्रीलंका में फरवरी-मार्च में खेला जाना है। इसका जवाब अभी तक 50-50 लग रहा है, क्योंकि कब तक वे इस चोट से उबरेंगे, किसी के पास भी इसकी तय जानकारी नहीं है।
टिम डेविड के दाईं हैमस्ट्रिंग में ग्रेड 2 की इंजरी स्कैन्स में कन्फर्म हुई है। इस चोट से उबरने में उनको कई सप्ताह का वक्त लगेगा। यही कारण है कि वे बीबीएल के बाकी सीजन के लिए उपलब्ध नहीं हैं। इसकी पुष्टि उनकी बीबीएल टीम होबार्ट हरिकेन्स ने कर दी है। उनकी BBL फ्रेंचाइजी होबार्ट हरिकेंस के मुताबिक, डेविड 7 फरवरी से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए "उपलब्ध होने की कोशिश कर रहे हैं।"
ऑस्ट्रेलियाई फिनिशर को यह चोट तब लगी जब डेविड शुक्रवार (26 दिसंबर) रात को पर्थ स्कॉर्चर्स के खिलाफ होबार्ट हरिकेंस के लिए खेल रहे थे। इस मैच में चार विकेट से उनकी टीम को जीत मिली, लेकिन इसी मैच के दौरान रन लेते समय टिम डेविड को परेशानी महसूस हुई। हरिकेंस ने कन्फर्म किया था कि चोट कितनी गंभीर है, यह जानने के लिए शनिवार (27 दिसंबर) को डेविड का फिर से स्कैन होगा।
हरिकेंस ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, "डेविड की रिहैबिलिटेशन टाइमलाइन के हिसाब से वह आने वाले ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन के लिए उपलब्ध होने की कोशिश कर रहे हैं।" साफ है कि टिम डेविड अभी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए उपलब्ध नहीं हैं। इस चोट से उबरने पर ही पता चलेगा कि वे कब तक इस टूर्नामेंट के लिए फिट होते हैं या फिर टूर्नामेंट से बाहर ही हो जाएंगे। वैसे भी जैसा इतिहास ऑस्ट्रेलिया का है, वह उस खिलाड़ी को टीम में चुन लेते हैं, जो चोटिल हो, लेकिन टूर्नामेंट के बीच में भी फिट हो जाए।
IPL से भी हो गए थे बाहर
डेविड को IPL 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते समय हैमस्ट्रिंग में भी चोट लगी थी और वह आखिरी कुछ मैच नहीं खेल पाए थे, जिसमें अहमदाबाद में पंजाब किंग्स के खिलाफ खिताब जीतने वाला फाइनल मैच भी शामिल था।