टिम डेविड ने तोड़ा सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड, छक्कों का शतक किया पूरा; किसके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड?

संक्षेप: टिम डेविड ने 100 T20I छक्कों का आंकड़ा महज 931 गेंदों में छुआ। वहीं सूर्यकुमार यादव ने यह कारनामा करने के लिए 1007 गेंदें ली थी। वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज ईवन लुईस के नाम T20I में सबसे कम गेंदों पर 100 छक्के जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है।

ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज टिम डेविड ने भारत के खिलाफ तीसरे टी20 में 74 रनों की तूफानी पारी खेली। डेविड ने इस दौरान 23 गेंदों पर अर्धशतक जड़ते हुए कुल 8 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए। इन 5 छक्कों के साथ टिम डेविड ने T20I क्रिकेट में छक्को का शतक पूरा कर लिया है। इसी के साथ उन्होंने सबसे कम गेंदों में 100 छक्के लगाने की लिस्ट में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को पछाड़ दिया है। बता दें, भारत ने तीसरे टी20 में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। टिम डेविड और मार्कस स्टॉयनिस के तूफानी अर्धशतकों की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 187 रनों का टारगेट रखा है।

टिम डेविड ने 100 T20I छक्कों का आंकड़ा महज 931 गेंदों में छुआ। वहीं सूर्यकुमार यादव ने यह कारनामा करने के लिए 1007 गेंदें ली थी। वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज ईवन लुईस के नाम T20I में सबसे कम गेंदों पर 100 छक्के जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उन्होंने ऐसा करने के लिए 789 गेंदें ली थी।

सबसे कम गेंदों में 100 T20I छक्के लगाने वाले खिलाड़ी (फुल मेंबर) 789 - एविन लुईस

931 - टिम डेविड*

963 - कॉलिन मुनरो

1007 - सूर्यकुमार यादव

बता दें, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस मैच में तीन बदलाव किए हैं। जितेश शर्मा, अर्शदीप सिंह और वॉशिंगटन सुंदर की टीम में एंट्री हुई है। वहीं कुलदीप यादव, संजू सैमसन और हर्षित राणा को बहार का रास्ता दिखाया गया है।