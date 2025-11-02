Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Tim David breaks Suryakumar Yadav record Fewest balls to reach 100 Sixes in T20I who holds the world record
टिम डेविड ने तोड़ा सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड, छक्कों का शतक किया पूरा; किसके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड?

टिम डेविड ने तोड़ा सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड, छक्कों का शतक किया पूरा; किसके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड?

संक्षेप: टिम डेविड ने 100 T20I छक्कों का आंकड़ा महज 931 गेंदों में छुआ। वहीं सूर्यकुमार यादव ने यह कारनामा करने के लिए 1007 गेंदें ली थी। वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज ईवन लुईस के नाम T20I में सबसे कम गेंदों पर 100 छक्के जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है।

Sun, 2 Nov 2025 03:51 PMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज टिम डेविड ने भारत के खिलाफ तीसरे टी20 में 74 रनों की तूफानी पारी खेली। डेविड ने इस दौरान 23 गेंदों पर अर्धशतक जड़ते हुए कुल 8 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए। इन 5 छक्कों के साथ टिम डेविड ने T20I क्रिकेट में छक्को का शतक पूरा कर लिया है। इसी के साथ उन्होंने सबसे कम गेंदों में 100 छक्के लगाने की लिस्ट में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को पछाड़ दिया है। बता दें, भारत ने तीसरे टी20 में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। टिम डेविड और मार्कस स्टॉयनिस के तूफानी अर्धशतकों की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 187 रनों का टारगेट रखा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

टिम डेविड ने 100 T20I छक्कों का आंकड़ा महज 931 गेंदों में छुआ। वहीं सूर्यकुमार यादव ने यह कारनामा करने के लिए 1007 गेंदें ली थी। वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज ईवन लुईस के नाम T20I में सबसे कम गेंदों पर 100 छक्के जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उन्होंने ऐसा करने के लिए 789 गेंदें ली थी।

सबसे कम गेंदों में 100 T20I छक्के लगाने वाले खिलाड़ी (फुल मेंबर)

789 - एविन लुईस

931 - टिम डेविड*

963 - कॉलिन मुनरो

1007 - सूर्यकुमार यादव

ये भी पढ़ें:शतक से चूके ऋषभ पंत, IND A ने रोमांचक मैच में SA A को 3 विकेट से हराया

बता दें, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस मैच में तीन बदलाव किए हैं। जितेश शर्मा, अर्शदीप सिंह और वॉशिंगटन सुंदर की टीम में एंट्री हुई है। वहीं कुलदीप यादव, संजू सैमसन और हर्षित राणा को बहार का रास्ता दिखाया गया है।

बात मुकाबले की करें तो अर्शदीप सिंह भारत के लिए इस मैच में सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में 35 रन खर्च कर 3 विकेट लिए. वहीं वरुण चक्रवर्ती को 2 सफलताएं मिली।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
India Vs Australia
लेटेस्ट IND vs AUS, Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |