तिलक वर्मा निकले एमएस धोनी से आगे, विराट कोहली नंबर-1; T20I रन चेज में सबसे ज्यादा औसत
तिलक वर्मा रनचेज में कम से कम 500 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों में चेज करते हुए सबसे ज्यादा औसत के मामले में विराट कोहली के बाद दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने इस लिस्ट में पूर्व कप्तान एमएस धोनी को पछाड़ा है।
तिलक वर्मा के रनचेज का टैलेंट पूरी दुनिया ने देखा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में उन्होंने अपनी इस काबिलियत को एक बार फिर साबित किया। पिछले कुछ मैचों में उनका बल्ला नहीं चला था, जिस वजह से उनकी जगह पर भी सवाल उठने लगे थे। हालांकि उन्होंने अपनी 26 गेंदों पर 51 रनों की मैच जिताऊ पारी से यह जरूर बता दिया कि उन्हें टीम में उप-कप्तानी का पद ऐसे ही नहीं मिला। तिलक ने अपनी इस पारी के दम पर पूर्व कप्तान एमएस धोनी को एक खास लिस्ट में पछाड़ दिया है, यहां किंग विराट कोहली आज भी पहले पायदान पर है। यह लिस्ट है टी20 क्रिकेट में कम से कम 500 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की जिनका चेज करते हुए बैटिंग औसत सबसे ज्यादा है। तिलक वर्मा अब लिस्ट में विराट कोहली के बाद दूसरे पायदान पर हैं।
तिलक वर्मा विराट कोहली के साथ टॉप-2 में
न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में उस मैच जिताऊ पारी के बाद तिलक वर्मा का टी20 रनचेज में बैटिंग औसत 50 के पार पहुंच गया है। वह रनचेज में भारत के लिए 50 पार का बैटिंग औसत रखने वाले मात्र दूसरे खिलाड़ी हैं। विराट कोहली जिन्होंने 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था, वह 67.1 के औसत के साथ पहले पायदान पर हैं, जबकि तिलक वर्मा 51.62 के औसत के साथ दूसरे पायदान पर। पूर्व कप्तान एमएस धोनी लिस्ट में तीसरे पायदान पर खिसक गए हैं, जिनका टी20 में चेज करते हुए बैटिंग औसत 47.71 का रहा था। वहीं मौजूदा टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर टॉप-5 से बाहर हो गए हैं, उनका औसत 37.78 का है। टॉप-5 में सूर्यकुमार यादव और केएल राहुल भी मौजूद हैं।
T20I रनचेज में सबसे ज्यादा बैटिंग औसत (भारतीय, कम से कम 500 रन)
|प्लेयर
|औसत
|विराट कोहली
|67.1
|तिलक वर्मा
|51.62
|एमएस धोनी
|47.71
|सूर्यकुमार यादव
|40.46
|केएल राहुल
|38.95
वेलिंगटन में आज होगी भारत की असली परीक्षा
क्राइस्टचर्च में लगातार दो टी20 मुकाबले जीतकर भारत ने 5 मैच की इस टी20 सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। सीरीज का तीसरा मुकाबला वेलिंगटन में खेला जाना है, जहां की तेज हवाओं से इस बार भारत का सामना होगा। मैच से पहले कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए जिसमें देखा गया कि कैसे प्रैक्टिस करते हुए खिलाड़ियों की टोपियां यानी कैप उड़ रही थी, खिलाड़ी उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। मैच के दिन बारिश होने की भी संभावनाएं हैं। भारत अगर आज का मुकाबला जीतने में कामयाब रहता है तो वह सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना लेगा। वहीं न्यूजीलैंड की नजरें वापसी पर होगी।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें