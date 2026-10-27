तिलक वर्मा निकले एमएस धोनी से आगे, विराट कोहली नंबर-1; T20I रन चेज में सबसे ज्यादा औसत

तिलक वर्मा रनचेज में कम से कम 500 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों में चेज करते हुए सबसे ज्यादा औसत के मामले में विराट कोहली के बाद दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने इस लिस्ट में पूर्व कप्तान एमएस धोनी को पछाड़ा है।

तिलक वर्मा के रनचेज का टैलेंट पूरी दुनिया ने देखा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में उन्होंने अपनी इस काबिलियत को एक बार फिर साबित किया। पिछले कुछ मैचों में उनका बल्ला नहीं चला था, जिस वजह से उनकी जगह पर भी सवाल उठने लगे थे। हालांकि उन्होंने अपनी 26 गेंदों पर 51 रनों की मैच जिताऊ पारी से यह जरूर बता दिया कि उन्हें टीम में उप-कप्तानी का पद ऐसे ही नहीं मिला। तिलक ने अपनी इस पारी के दम पर पूर्व कप्तान एमएस धोनी को एक खास लिस्ट में पछाड़ दिया है, यहां किंग विराट कोहली आज भी पहले पायदान पर है। यह लिस्ट है टी20 क्रिकेट में कम से कम 500 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की जिनका चेज करते हुए बैटिंग औसत सबसे ज्यादा है। तिलक वर्मा अब लिस्ट में विराट कोहली के बाद दूसरे पायदान पर हैं।

तिलक वर्मा विराट कोहली के साथ टॉप-2 में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में उस मैच जिताऊ पारी के बाद तिलक वर्मा का टी20 रनचेज में बैटिंग औसत 50 के पार पहुंच गया है। वह रनचेज में भारत के लिए 50 पार का बैटिंग औसत रखने वाले मात्र दूसरे खिलाड़ी हैं। विराट कोहली जिन्होंने 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था, वह 67.1 के औसत के साथ पहले पायदान पर हैं, जबकि तिलक वर्मा 51.62 के औसत के साथ दूसरे पायदान पर। पूर्व कप्तान एमएस धोनी लिस्ट में तीसरे पायदान पर खिसक गए हैं, जिनका टी20 में चेज करते हुए बैटिंग औसत 47.71 का रहा था। वहीं मौजूदा टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर टॉप-5 से बाहर हो गए हैं, उनका औसत 37.78 का है। टॉप-5 में सूर्यकुमार यादव और केएल राहुल भी मौजूद हैं।

T20I रनचेज में सबसे ज्यादा बैटिंग औसत (भारतीय, कम से कम 500 रन)

प्लेयर औसत विराट कोहली 67.1 तिलक वर्मा 51.62 एमएस धोनी 47.71 सूर्यकुमार यादव 40.46 केएल राहुल 38.95