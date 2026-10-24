तिलक वर्मा ने न्यूजीलैंड के मुंह से छीन ली जीत, आखिरी ओवर में चरम पर था मैच का रोमांच
न्यूजीलैंड के खिलाफ शनिवार को क्राइस्टचर्च में खेले गए दूसरे टी-20 मैच में तिलक वर्मा ने कीवियों के मुंह से जीत छीन ली है। उन्होंने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से भारत को शानदार जीत दिलाई है। आखिरी ओवर में मैच का रोमांच चरम पर था।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी-20 सीरीज का दूसरा मुकाबला भी समाप्त हो गया है। क्राइस्टचर्च में शनिवार, 24 अक्टूबर को खेला गया यह मुकाबला काफी रोमांचक रहा और सिर्फ एक गेंद शेष रहते भारत ने इस मैच को 4 विकेट से अपने नाम किया। एक वक्त तक लग रहा था कि भारत इस मुकाबले को हार जाएगा और न्यूजीलैंड की टीम हावी है, लेकिन तिलक वर्मा ने कीवियों के मुंह से जीत छीन ली। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट पर 180 रन बनाए और मेन इन ब्लू के सामने 181 रनों का लक्ष्य रखा। भारत ने इस लक्ष्य को 19.5 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। यह मैच आखिरी पलों में काफी रोमांचक रहा। पूरी कहानी पढ़िए।
181 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम शुरुआत तो अच्छी रही और पहला विकेट 40 के स्कोर पर गिरा, लेकिन उसके बाद एक-एक करके विकटों के गिरने की झड़ी लग गई। भारत का दूसरा विकेट 44, तीसरा 56, चौथा 69 और पांचवां 70 रनों के स्कोर पर गिर चुका था। यहां तक की 6वां विकेट भी टीम इंडिया का 112 के स्कोर पर नमन धीर के रूप में गिर गया। नमन के आउट होने के बाद टीम इंडिया के जीतने की संभावनाएं कम हो गई थीं। विन प्रिडिक्टर न्यूजीलैंड के फेवर में था। भारत को बची 31 गेंदों में 69 रनों की दरकार थी और चार विकेट शेष थे। तिलक वर्मा तब 9 गेंदों में 10 रन बनाकर खेल रहे थे। सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी क्योंकि वे टीम के उप-कप्तान हैं। उनके साथ नीतीश कुमार रेड्डी बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी के 16वें ओवर से तिलक वर्मा ने रिदम पकड़नी शुरू की। उन्होंने आखिरी 17 गेंदों में 41 रन बनाए। नीतीश कुमार रेड्डी के साथ 7वें विकेट के लिए 31 गेंदों में 69 रनों की साझेदारी करके भारत को 4 विकेट से जीत दिलाई। तिलक वर्मा ने इस मैच में 26 गेंदों में 51 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल था। नीतीश रेड्डी ने उनका बखूबी साथ दिया और 13 गेंदों में 26 रन बनाए। इससे पहले नमन धीर ने 17 गेंदों में 31 रन बनाकर पारी को सेट करने की कोशिश की थी।
आखिरी ओवर में चरम पर था मैच का रोमांच
इस मैच का आखिरी ओवर काफी रोमांचक रहा। भारत को अंतिम 6 गेंदों में 11 रनों की जरूरत थी। जेकब डफी ने पहली गेंद नीतीश कुमार रेड्डी को डाली, जिसमें उन्होंने 1 रन लिया और स्ट्राइक तिलक वर्मा को दे दी। तिलक वर्मा ने दूसरी गेंद को एक्स्ट्रा कवर को छकाते हुए चौका जड़ दिया। तिलक वर्मा ने तीसरी गेंद पर दो रन लिए। अब तीन गेंदों में चार रनों की जरूरत थी। जेकब डफी ने चौथी गेंद ठिकाने पर डाली और तिलक वर्मा सिर्फ एक रन ही ले सके। स्ट्राइक पर अब नीतीश रेड्डी थे। डफी ने उन्हें पारी की पांचवीं गेंद वीट भी कराई लेकिन यह ज्यादा उछाल के कारण वाइड दे दी गई। अब भारत को 2 गेंदों में 2 रनों की जरूरत थी। नीतीश रेड्डी ने पांचवीं लीगल गेंद को 2 रनों के लिए खेला और भारत ने मुकाबले को 4 विकेट से जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली। आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर तिलक वर्मा दो रन लेने को बेताब थे, लेकिन उन्हें नीतीश रेड्डी ने सूझबूझ दिखाते हुए यह रन लेने से मना किया। इस मुकाबले में संजू सैसमन 14 (17), अभिषेक शर्मा 27 (21), वैभव सूर्यवंशी 4 (8), श्रेयस अय्यर 7 (11) और अक्षर पटेल ने 11 (9) रन बनाए। यानी भारत का टॉप आर्डर और मिडिल ऑर्डर बुरी तरह फेल हुआ।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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