तिलक वर्मा ने असंभव को कर दिया संभव, 56 गेंदों में ठोके 136 रन; टीम को करा दिए 259 रन चेज
तिलक वर्मा की T20 मैच में तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली। महज 56 गेंदों में उन्होंने नाबाद 136 रन जड़ दिए। यहां तक कि अपनी टीम को 259 रनों की ऐतिहासिक चेज भी करा दी। वे अब तेलंगाना टी20 लीग में खेल रहे हैं।
तिलक वर्मा 21 जून तक श्रीलंका में ट्राई नेशन सीरीज खेल रहे थे। वे सोमवार को श्रीलंका से भारत लौटे और उसी शाम तेलंगाना टी20 लीग में खेलने के लिए पहुंच गए। एक दिन पहले खेले गए वनडे मैच और ट्रेवलिंग की थकान को पीछे छोड़ते हुए इंडिया की टी20 टीम के वाइस कैप्टन बने तिलक वर्मा का तूफान देखने को मिला। उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। खुद तो तूफानी शतक जड़ा ही, साथ ही साथ टीम को भी 259 रनों की चेज करा दी, जो कि टी20 मैच में आसान बात नहीं होती।
दरअसल, तेलंगाना में इस समय स्टेट टी20 लीग खेली जा रही है। इस लीग में मेदक फालकन्स के लिए तिलक वर्मा खेल रहे हैं। हालांकि, वे ज्यादा मैचों में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें आयरलैंड के खिलाफ 25 जून से खेले जाने वाले दो टी20 इंटरनेशनल मैचों में भी हिस्सा लेने वाले हैं। तिलक वर्मा ने कमाल की बैटिंग अपने पहले ही मैच में इस लीग में की, जब हर किसी को लग रहा था कि 259 रनों का टारगेट चेज नहीं किया जा सकता, लेकिन तिलक ने ऐसा कोहराम अपने बल्ले से मचाया कि सभी की बोलती बंद हो गई।
अमन राव ने भी किया था कमाल
इस मैच में वारंगल वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में 7 विकेट खोकर 258 रन बनाए थे। वारंगल की ओर से अमन राव पेरला ने 48 गेंदों में 12 चौके और 13 छक्कों की मदद से 142 रनों की पारी खेली। उनका स्ट्राइक रेट इस पारी में 295.83 का था। हालांकि, इस पारी पर तिलक वर्मा की 136 रनों की पारी भारी पड़ गई। 56 गेंदों में उन्होंने यह पारी 14 चौके और 8 छक्कों की मदद से खेली। उनका स्ट्राइक रेट 242.86 का था। इसी के दम पर मेदक फालकन्स ने जीत दर्ज की।
टी20 मैच में 250 से ज्यादा रन चेज करना बहुत मुश्किल बात होती है, लेकिन तिलक वर्मा ने अन्य खिलाड़ियों के साथ मिलकर इस चेज को आसान करने का काम किया। हालांकि, हैरानी की बात यह थी कि उनकी टीम की ओर से कोई भी बल्लेबाज 30 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू सका, जबकि उन्होंने खुद 130 से ज्यादा रन अकेले बना दिए। टीम इंडिया के लिए भी यह किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है कि वनडे सीरीज खेलने के बाद वे टी20 मैच खेले और दमदार फॉर्म में नजर आए। उनके कंधों पर अब जिम्मेदारी भी है, क्योंकि वे टी20 टीम के उपकप्तान नियुक्त किए गए हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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