इंडिया ए की टीम में तिलक की हो सकती है एंट्री, जसप्रीत बुमराह न्यूजीलैंड के लिए रवाना
तिलक वर्मा इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच होने वाले तीसरे अनौपचारिक टेस्ट में खेल सकते हैं। वहीं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं।
भारतीय टीम के बल्लेबाज तिलक वर्मा न्यूजीलैंड ए के खिलाफ तीसरे अनौपचारिक टेस्ट के लिए इंडिया ए टीम से जुड़ सकते हैं। तिलक वर्मा इस समय भारतीय टी20 टीम का हिस्सा और न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज खेल रहे हैं, जिसके बाद वह वनडे टीम से भी जुड़ेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक चयनकर्ता उन्हें टी20 और वनडे सीरीज के बीच रेड बॉल क्रिकेट खेलने की अनुमति दे सकते हैं। वहीं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आगामी सीरीज में हिस्सा लेने के लिए न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं।
तीसरे मैच में हो सकती है एंट्री
तिलक वर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरुआती तीन वनडे मैच का हिस्सा नहीं हैं और इस वजह से वह टी20 सीरीज खत्म होने के बाद 2 नवंबर से 13 नवंबर तक मैदान से दूर रहेंगे। हालांकि टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक बाएं हाथ के बल्लेबाज से इंडिया ए की टीम से जुड़ने के लिए कहा जा सकता है। तीसरा अनौपचारिक टेस्ट मैच 7 नवंबर को लिंकन के बर्ट सटक्लिफ ओवल में खेला जाएगा।
जसप्रीत बुमराह ने भरी न्यूजीलैंड की उड़ान
भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह रविवार को न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले बुमराह 25 अक्टूबर को एक रूटीन असेसमेंट के लिए बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गए थे। बुमराह और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के लिंकन में होने वाले तीसरे अनौपचारिक टेस्ट में खेलने की संभावना है, जिसमें नितीश कुमार रेड्डी की भी वापसी होगी। 'क्रिकइन्फो' की रिपोर्ट के अनुसार, ''बुमराह का सीओई दौरा न्यूजीलैंड के लिए एक नवंबर को रवाना होने से पहले किसी भी सीरीज में खेलने के लिए सभी खिलाड़ियों की अनिवार्य 'वापसी से खेल प्रक्रिया' की शर्तें पूरी करने के उद्देश्य से है। ‘’
बुमराह इस महीने की शुरुआत में जापान में भारत के एशियाई खेलों के अभियान का हिस्सा थे जिसमें टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद से उन्होंने कोई मैच नहीं खेला है। उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीमित ओवरों की सीरीज के अलावा न्यूजीलैंड दौरे पर जारी टी20 अंतरराष्ट्रीय और वनडे मुकाबलों से भी आराम दिया गया था।
पंत अक्टूबर की शुरुआत में ईरानी कप के दौरान चोट का शिकार हो गए थे। उस मुकाबले में उन्होंने शेष भारत टीम की कप्तानी की थी जिसने जम्मू-कश्मीर को हराया था। इस चोट के कारण पंत दिल्ली के रणजी ट्रॉफी के शुरुआती मुकाबले और न्यूजीलैंड ए के खिलाफ पहले दो चार दिवसीय मैचों में भी नहीं खेल सके। रिपोर्ट के अनुसार पंत ने सीओई में हल्का अभ्यास फिर से शुरू कर दिया है जिसमें बल्लेबाजी की ड्रिल भी शामिल हैं, लेकिन उन्होंने अभी विकेटकीपिंग शुरू नहीं की है। बुमराह और पंत दोनों को न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैच की सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। यह सीरीज 19 से 23 नवंबर तक वेलिंगटन और 27 नवंबर से एक दिसंबर तक क्राइस्टचर्च में खेली जाएगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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