तिलक वर्मा IND vs NZ टी20 सीरीज से बाहर, BCCI ने जारी किया ताजा अपडेट; इस दिन टीम से जुड़ेंगे

तिलक वर्मा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने सोमवार 26 जनवरी को उनकी फिटनेस पर ताजा अपडेट दिया है। चोटिल होने की वजह से तिलक पहले तीन टी20 से बाहर हुए थे, अब बीसीसीआई ने जानकारी दी है कि वह बचे दो मैचों के लिए भी उपलब्ध नहीं होंगे। उनके रिप्लेसमेंट के रूप में श्रेयस अय्यर को स्क्वॉड में शामिल किया गया था, वह बचे दो मैचों के लिए स्क्वॉड का हिस्सा रहेंगे।

बीसीसीआई ने अपनी रिलीज में बताया, भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा ने फिजिकल ट्रेनिंग फिर से शुरू कर दी है और BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपने रिहैबिलिटेशन में लगातार सुधार कर रहे हैं। हालांकि, उन्हें पूरी मैच फिटनेस हासिल करने में और समय लगेगा और वह चल रही IDFC फर्स्ट बैंक पांच मैचों की T20I सीरीज के आखिरी दो T20I मैचों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे।

तिलक 3 फरवरी को पूरी मैच फिटनेस हासिल करने के बाद मुंबई में टीम से जुड़ेंगे, जो ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए भारत के वार्म-अप मैच से पहले होगा।

पुरुष चयन समिति ने सिफारिश की है कि श्रेयस अय्यर बाकी मैचों के लिए तिलक वर्मा की जगह लेंगे।

भारत की अपडेटेड T20I टीम: सूर्यकुमार यादव (C), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (WK), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (VC), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (WK), रवि बिश्नोई