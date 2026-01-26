Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Tilak Varma ruled out of IND vs NZ T20I series BCCI issues latest update he will join the team on this date
तिलक वर्मा IND vs NZ टी20 सीरीज से बाहर, BCCI ने जारी किया ताजा अपडेट; इस दिन टीम से जुड़ेंगे

तिलक वर्मा IND vs NZ टी20 सीरीज से बाहर, BCCI ने जारी किया ताजा अपडेट; इस दिन टीम से जुड़ेंगे

संक्षेप:

तिलक वर्मा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने सोमवार 26 जनवरी को उनकी फिटनेस पर ताजा अपडेट दिया है। चोटिल होने की वजह से तिलक पहले तीन टी20 से बाहर हुए थे, अब बीसीसीआई ने जानकारी दी है कि वह बचे दो मैचों के लिए भी उपलब्ध नहीं होंगे।

Jan 26, 2026 02:30 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

तिलक वर्मा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने सोमवार 26 जनवरी को उनकी फिटनेस पर ताजा अपडेट दिया है। चोटिल होने की वजह से तिलक पहले तीन टी20 से बाहर हुए थे, अब बीसीसीआई ने जानकारी दी है कि वह बचे दो मैचों के लिए भी उपलब्ध नहीं होंगे। उनके रिप्लेसमेंट के रूप में श्रेयस अय्यर को स्क्वॉड में शामिल किया गया था, वह बचे दो मैचों के लिए स्क्वॉड का हिस्सा रहेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:T20 वर्ल्ड कप में नहीं होगा IND vs PAK का महामुकाबला? पाक चल सकता है नया पैंतरा

बीसीसीआई ने अपनी रिलीज में बताया, भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा ने फिजिकल ट्रेनिंग फिर से शुरू कर दी है और BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपने रिहैबिलिटेशन में लगातार सुधार कर रहे हैं। हालांकि, उन्हें पूरी मैच फिटनेस हासिल करने में और समय लगेगा और वह चल रही IDFC फर्स्ट बैंक पांच मैचों की T20I सीरीज के आखिरी दो T20I मैचों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे।

तिलक 3 फरवरी को पूरी मैच फिटनेस हासिल करने के बाद मुंबई में टीम से जुड़ेंगे, जो ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए भारत के वार्म-अप मैच से पहले होगा।

ये भी पढ़ें:अभिषेक शर्मा का हैरतअंगेज कारनामा, बिना डॉट गेंद खेले बना डाला ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

पुरुष चयन समिति ने सिफारिश की है कि श्रेयस अय्यर बाकी मैचों के लिए तिलक वर्मा की जगह लेंगे।

भारत की अपडेटेड T20I टीम: सूर्यकुमार यादव (C), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (WK), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (VC), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (WK), रवि बिश्नोई

भारत टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने अभियान का आगाज 7 फरवरी से करेगा, ऐसे में टूर्नामेंट शुरू होने से पहले तिलक वर्मा की टीम में वापसी एक अच्छा संकेत है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Tilak Varma India vs New Zealand T20 World Cup 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |