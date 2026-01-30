Cricket Logo
तिलक वर्मा की वापसी तय, मगर वॉशिंगटन सुंदर…टी20 वर्ल्ड कप से पहले खिलाड़ियों की चोट पर बड़ा अपडेट

Jan 30, 2026 10:13 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होने में कुछ ही दिनों का समय रह गया है। 7 फरवरी से इस आईसीसी इवेंट की शुरुआत होने जा रही है। इससे पहले टीम इंडिया पर संकट के बादल छाए हुए हैं। दरअसल, भारतीय वर्ल्ड कप स्क्वॉड में शामिल दो खिलाड़ी -तिलक वर्मा और वॉशिंगटन सुंदर- की चोट ने टीम इंडिया की टेंशन बढ़ाई हुई है। यह दोनों खिलाड़ी चोटिल होने की वजह से न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी 5 मैच की टी20 सीरीज का भी हिस्सा नहीं है। मगर वर्ल्ड कप से पहले दोनों खिलाड़ियों की फिटनेस और कमबैक को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को 31 जनवरी को 5 मैच की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला खेलना है। इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए टीम इंडिया मुंबई में 3 फरवरी को इकट्ठा होगी। 4 फरवरी को भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ डीवाई पाटिल स्टेडियम में एक वॉर्म अप मैच खेलना है।

क्रिकब्ज की रिपोर्ट के अनुसार, यह साफ नहीं है कि वॉशिंगटन सुंदर वॉर्मअप मैच के लिए तैयार होंगे या नहीं, लेकिन फिलहाल, सेलेक्टर्स को उम्मीद है कि वह वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो जाएंगे।

वहीं दूसरी ओर तिलक वर्मा एक छोटी सी सर्जरी के बाद मैच के लिए पूरी तरह फिट होने की कगार पर है। उम्मीद है कि वह 4 फरवरी के वार्म-अप गेम के लिए उपलब्ध रहेंगे।

भारत टी20 वर्ल्ड कप में अपने अभियान का आगाज 7 फरवरी से कहेगा, उम्मीद है कि यह दोनों खिलाड़ी वर्ल्ड कप तक पूरी तरह से फिट हो जाएंगे। अगर वॉशिंगटन सुंदर को रिकवरी में अधिक समय लगता है तो बीसीसीआई को उनके रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना होगा।

टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय स्क्वॉड- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर, ईशान किशन (विकेटकीपर)

