तिलक वर्मा ने ऑकलैंड T20I से पहले भारतीय गेंदबाजों का पढ़ा कसीदा, बोले- ऐसा होना सकारात्मक संकेत
तिलक वर्मा ने ऑकलैंड T20I से पहले भारतीय गेंदबाजों का कसीदा पढ़ा है। उन्होंने हाई-स्कोरिंग मैचों में मिली सफलता का श्रेय गेंदबाजों को दिया। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में अजेय बढ़त बना रखी है।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच शुक्रवार को ऑकलैंड के ईडन पार्क में चौथा टी20 मैच खेला जाएगा। तिलक वर्मा पहले कभी ईडन पार्क में नहीं खेले। उनका कहना है कि इस मैदान के बारे में उन्हें जो कुछ भी थोड़ी-बहुत जानकारी है, वह सुनी-सुनाई बातों पर आधारित है। क्राइस्टचर्च के मुकाबले यहां स्ट्रेट बाउंड्री छोटी हैं। क्राइस्टचर्च में भारतीय बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की थी। सीरीज के तीनों मैचों में खूब रन बने हैं और हर बार भारत ने मेजबान टीम द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल की है। ऐसे में तिलक का मानना है कि भारतीय गेंदबाजों ने उन परिस्थितियों में भी शानदार प्रदर्शन किया है जो उनके पक्ष में नहीं थीं। ऑकलैंड के खचाखच भरे स्टेडियम में होने वाले चौथे टी20 मैच में भी भारत की जीत की कुंजी इन्हीं गेंदबाजों के हाथों में होगी।
'हमारे लिए सकारात्मक संकेत'
तिलक ने गुरुवार को कहा, "पिछले दो मैचों में एक गेंदबाजी यूनिट के तौर पर हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, खासकर डेथ ओवरों और बीच के ओवरों में। अगर आप प्रिंस यादव को देखें तो जिस तरह से वह टीम की जरूरत के समय, खासकर डेथ ओवरों में यॉर्कर डाल रहे हैं, वह हमारे लिए एक सकारात्मक संकेत है।" तिलक ने कहा, "मुझे लगता है कि आने वाले मैचों में भी उनकी भूमिका अहम रहेगी। पिछले मैच में स्क्वायर बाउंड्री काफी छोटी थीं। और मुझे सुनने में आया है कि इस मैदान पर स्ट्रेट बाउंड्री छोटी है। मैं यहां कभी खेला तो नहीं हूं, लेकिन मैंने ऐसा सुना है। इसलिए, फिर से अहम ओवरों, डेथ ओवरों में गेंदबाजी करना और सही यॉर्कर डालना बहुत महत्वपूर्ण होगा।" लेकिन तिलक को मैदान के आकार-प्रकार से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस इतना जानना होता है कि पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार होगी या नहीं। उनका मानना है, "अगर विकेट अच्छा है, तो मैदान कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।"
आराम करने का कम समय मिला
पांच मैचों की सीरीज में अजेय बढ़त बनाने के बाद भारत की नजर अब क्लीन स्वीप पर है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम के लिए यह जीत बहुत जरूरी है, क्योंकि जुलाई में आयरलैंड दौरे के बाद से टीम को वैसी सफलता नहीं मिली है, जिसकी उसे उम्मीद थी। न्यूजीलैंड में मिली यह सफलता तब आई है, जब खिलाड़ियों को आराम करने का बहुत कम समय मिला और उन्हें काफी व्यस्त शेड्यूल के बीच पूरे देश में लगातार यात्रा करनी पड़ी। तिलक मानते हैं कि यह काफी थका देने वाला था, लेकिन उनका यह भी मानना है कि इसे बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बजाय, उन्हें आने वाले युवा खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल कायम करनी चाहिए।
'अलग-अलग टाइम जोन के साथ...'
उन्होंने कहा, ''एक टी20 टीम के तौर पर हम कई देशों में खेल रहे थे। हम आयरलैंड और यूके गए, फिर जिम्बाब्वे गए, और उसके बाद जापान आए। यह सब लगातार चल रहा था। इसके अलावा, अलग-अलग टाइम जोन के साथ तालमेल बिठाना भी एक बड़ी चुनौती थी। जापान के समय और हमारे पिछले स्थानों के समय में काफी अंतर था। लेकिन हम ऐसे स्तर पर हैं, जहां हम बहाने नहीं बना सकते। हम टॉप लेवल पर हैं, इसलिए हमें स्टैंडर्ड सेट करने होंगे। जो युवा खिलाड़ी आगे आएंगे, वे हमें ही देखेंगे। इसलिए, हम बहाने नहीं बना सकते।" तिलक ने कहा, "मानसिक रूप से, हर खिलाड़ी ने खुद को बहुत अच्छी तरह तैयार किया है। टीम मीटिंग में और बाकी जगहों पर भी, गौतम सर ने खास तौर पर कहा था कि यह एक लंबी सीरीज है - लगभग डेढ़ से दो महीने की - जिसमें हम टी 20 से लेकर वनडे और टेस्ट तक सब कुछ खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक टी20 टीम के रूप में हम जो स्टैंडर्ड सेट करेंगे, उसी से हमें वनडे और टेस्ट के लिए भी मोमेंटम (लय) मिलेगा।"
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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