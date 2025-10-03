इंडिया ए के लिए अभिषेक रहे फ्लॉप, तिलक शतक से चूके; ऑस्ट्रेलिया ए ने की दमदार वापसी

ऑस्ट्रेलिया ए ने शुक्रवार को भारत ए को बारिश से प्रभावित मुकाबले में नौ विकेट से हराया। दूसरे वनडे में तिलक वर्मा ने 94 रन की दमदार पारी खेली। वहीं अभिषेक खाता नहीं खोल सके। तीसरा मैच रविवार को खेला जायेगा।

पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल में विजयी पारी खेलने वाले तिलक वर्मा के 94 रन के बावजूद आस्ट्रेलिया ए ने शानदार वापसी करते हुए वर्षाबाधित दूसरे लिस्ट ए मैच में शुक्रवार को भारत ए को नौ विकेट से हरा दिया। तिलक ने लगातार अच्छे प्रदर्शन से वनडे टीम में चयन का दावा पुख्ता कर दिया है । उनकी पारी के बावजूद हालांकि भारत ए टीम 45.5 ओवर में 246 रन पर सिमट गई। बारिश के कारण मैच में तीन घंटे विलंब हुआ, जिससे ऑस्ट्रेलिया ए को डकवर्थ लुईस प्रणाली के आधार पर 25 ओवर में 160 रन का लक्ष्य मिला। बारिश शुरू होने के समय आस्ट्रेलिया ने 5.5 ओवर में बिना किसी नुकसान के 48 रन बनाये थे ।

खेल बहाल होने पर मैकेंजी हार्वे (49 गेंद में नाबाद 70 रन) और कूपर कोनोली (31 गेंद में 50 रन) ने टीम को जीत तक पहुंचाया । जैक फ्रेसर मैकगुर्क ने 20 गेंद में 36 रन बनाये। ऑस्ट्रेलिया ए ने 16 . 4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच रविवार को खेला जायेगा।

भारतीय गेंदबाजों ने 22 चौके और छह छक्के दिये, जिसमे तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने चार ओवर में 44 रन लुटाये। राष्ट्रीय चयनकर्ताओं ने इस सत्र के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और तिलक को टीम में शामिल किया क्योंकि वे भविष्य में पारी का आगाज करने और मध्यक्रम के लिए विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। अभिषेक खाता भी नहीं खोल सके और मध्यम गति के तेज गेंदबाज जैक एडवर्ड्स की पहली गेंद पर आउट हो गए। तिलक ने 122 गेंद की पारी के दौरान पांच चौके और चार छक्के जड़े।