IND A vs SL A Semifinal: तिलक ब्रिगेड को एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के सेमीफाइनल में श्रीलंका ए के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इंडिया ए ने 318 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया था।

तिलक वर्मा की अगुवाई वाली इंडिया ए का एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के फाइनल में पहुंचने का सपना चकनाचूर हो गया है। श्रीलंका ए ने गुरुवार को दोहा के मैदान पर खेले गए टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में इंडिया ए को 8 विकेट से करारी हार थमाई। तिलक ब्रिगेड 317 बनाने के बावजूद श्रीलंका को टक्कर नहीं दे सकी। इंडिया ए के गेंदबाजों के निराशाजनक प्रदर्शन का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि श्रीलंका ने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य 41.3 ओवर में दो विकेट गंवाकर आसानी से हासिल कर लिया। श्रीलंका मौजूदा टूर्नामेंट में अब तक अजेय है। उसने लगातार चार मैच जीतने के बाद फाइनल में एंट्री मारी है। श्रीलंका ने ग्रुप चरण में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हॉन्गकॉन्ग को हराया था।

श्रीलंका ए के ओपनर्स ने काटा गदर 318 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ए के ओपनर्स ने गदर काटा। लसिथ क्रूसपुले और सिनेथ जयवर्धने ने शतक जमाया। दोनों ने 174 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप कर इंडिया ए को बैकफुट पर धकेल दिया। यह साझेदारी शाहबाज अहमद ने 22वें ओवर में जयवर्धने को पवेलियन भेजकर तोड़ी। उन्होंने 70 गेंदों में 10 चौकों और 6 सिक्स की मदद से 105 रन बनाए। क्रूसपुले 36वें ओवर में हर्षित राणा का शिकार बने। उन्होंने 107 गेंदों में 116 रन बटोरे, जिसमें 12 चौके और तीन छक्के हैं। क्रूसपुले ने विकेटकीपर निशान मदुष्का (56 गेंदों में नाबाद 58, पांच चौके, एक छक्का) के साथ दूसरे विकेट के लिए 91 रनों की पार्टनरशिप की। मदुष्का और कप्तान पवन रथनायके ने तीसरे विकेट के लिए 53 रन जोड़कर श्रीलंका ए को जीत की दहलीज पार कराई। रथनायके 16 गेंदों में 31 रन बनाकर नाबाद लौटे। उनके बल्ले से एक चौके और तीन छक्के निकले।

नदीम, अभिषेक और तिलक की फिफ्टी इससे पहले, भारत ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनने के बाद निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 317 रन जुटाए थे। शाहबाज नदीम ने नाबाद 54 रन की पारी खेलकर लड़खड़ाती भारतीय पारी को संभाला जिससे चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा हुआ। नदीम ने 48 गेंद की अपनी पारी में चार छक्के लगाए और तनुष कोटियान (28 रन) के साथ सातवें विकेट के लिए 73 रन की अहमण साझेदारी की। इस साझेदारी से भारत 235/6 की मुश्किल स्थिति से उबरा। इस साझेदारी ने भारत को उस समय संभाला जब कप्तान तिलक वर्मा (53) और अभिषेक शर्मा (78) के आउट होने के बाद पारी की रफ्तार धीमी पड़ने लगी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने बड़े स्कोर की नींव रखी थी। अभिषेक ने 63 गेंद में 11 चौकों और एक छक्के की मदद से 78 रन बनाए लेकिन वह अच्छी शुरुआत को शतक में नहीं बदल सके। तिलक ने भी 66 गेंद में तीन चौकों और एक छक्के की मदद से 53 रन बनाए। सलामी बल्लेबाजों के बीच 80 रन की साझेदारी के बाद अभिषेक और तिलक ने दूसरे विकेट के लिए 79 रन जोड़े।