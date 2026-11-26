तिलक ब्रिगेड का फाइनल का सपना चकनाचूर, इंडिया ए को 317 रन बनाने के बावजूद श्रीलंका से मिली करारी हार
IND A vs SL A Semifinal: तिलक ब्रिगेड को एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के सेमीफाइनल में श्रीलंका ए के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इंडिया ए ने 318 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया था।
तिलक वर्मा की अगुवाई वाली इंडिया ए का एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के फाइनल में पहुंचने का सपना चकनाचूर हो गया है। श्रीलंका ए ने गुरुवार को दोहा के मैदान पर खेले गए टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में इंडिया ए को 8 विकेट से करारी हार थमाई। तिलक ब्रिगेड 317 बनाने के बावजूद श्रीलंका को टक्कर नहीं दे सकी। इंडिया ए के गेंदबाजों के निराशाजनक प्रदर्शन का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि श्रीलंका ने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य 41.3 ओवर में दो विकेट गंवाकर आसानी से हासिल कर लिया। श्रीलंका मौजूदा टूर्नामेंट में अब तक अजेय है। उसने लगातार चार मैच जीतने के बाद फाइनल में एंट्री मारी है। श्रीलंका ने ग्रुप चरण में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हॉन्गकॉन्ग को हराया था।
श्रीलंका ए के ओपनर्स ने काटा गदर
318 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ए के ओपनर्स ने गदर काटा। लसिथ क्रूसपुले और सिनेथ जयवर्धने ने शतक जमाया। दोनों ने 174 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप कर इंडिया ए को बैकफुट पर धकेल दिया। यह साझेदारी शाहबाज अहमद ने 22वें ओवर में जयवर्धने को पवेलियन भेजकर तोड़ी। उन्होंने 70 गेंदों में 10 चौकों और 6 सिक्स की मदद से 105 रन बनाए। क्रूसपुले 36वें ओवर में हर्षित राणा का शिकार बने। उन्होंने 107 गेंदों में 116 रन बटोरे, जिसमें 12 चौके और तीन छक्के हैं। क्रूसपुले ने विकेटकीपर निशान मदुष्का (56 गेंदों में नाबाद 58, पांच चौके, एक छक्का) के साथ दूसरे विकेट के लिए 91 रनों की पार्टनरशिप की। मदुष्का और कप्तान पवन रथनायके ने तीसरे विकेट के लिए 53 रन जोड़कर श्रीलंका ए को जीत की दहलीज पार कराई। रथनायके 16 गेंदों में 31 रन बनाकर नाबाद लौटे। उनके बल्ले से एक चौके और तीन छक्के निकले।
नदीम, अभिषेक और तिलक की फिफ्टी
इससे पहले, भारत ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनने के बाद निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 317 रन जुटाए थे। शाहबाज नदीम ने नाबाद 54 रन की पारी खेलकर लड़खड़ाती भारतीय पारी को संभाला जिससे चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा हुआ। नदीम ने 48 गेंद की अपनी पारी में चार छक्के लगाए और तनुष कोटियान (28 रन) के साथ सातवें विकेट के लिए 73 रन की अहमण साझेदारी की। इस साझेदारी से भारत 235/6 की मुश्किल स्थिति से उबरा। इस साझेदारी ने भारत को उस समय संभाला जब कप्तान तिलक वर्मा (53) और अभिषेक शर्मा (78) के आउट होने के बाद पारी की रफ्तार धीमी पड़ने लगी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने बड़े स्कोर की नींव रखी थी। अभिषेक ने 63 गेंद में 11 चौकों और एक छक्के की मदद से 78 रन बनाए लेकिन वह अच्छी शुरुआत को शतक में नहीं बदल सके। तिलक ने भी 66 गेंद में तीन चौकों और एक छक्के की मदद से 53 रन बनाए। सलामी बल्लेबाजों के बीच 80 रन की साझेदारी के बाद अभिषेक और तिलक ने दूसरे विकेट के लिए 79 रन जोड़े।
ओपनर वैभव सूर्यवंशी अर्धशतक से चूके
हालांकि, नियमित अंतराल पर विकेट गिरने से भारत बड़ी साझेदारियां नहीं कर सका और निचले क्रम पर दबाव बढ़ गया। भारत ने शानदार शुरुआत की। वैभव सूर्यवंशी (26 गेंद में 40 रन, चार चौके और तीन छक्के) ने अभिषेक के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 80 रन जोड़े। पिछले मुकाबले में रिकॉर्ड 204 रन की पारी खेलने वाले युवा बल्लेबाज सूर्यवंशी को श्रीलंकाई गेंदबाजों ने काफी चुनौती दी। उन्होंने लगातार वाइड और फुल लेंथ गेंदों का इस्तेमाल किया। आखिरकार सूर्यवंशी शॉर्ट गेंद पर पुल शॉट खेलने के प्रयास में चूक गए और गेंद को हवा में लहराकर कैच दे बैठे। जनित लियानगे की गेंद पर लसित क्रूसपुले ने उनका कैच लपका। इसके बाद तिलक और अभिषेक ने पारी को संभाला। दोनों ने खराब गेंदों पर चौके लगाए और स्ट्राइक रोटेट करते हुए रन गति बनाए रखी। हालांकि, 22वें ओवर में लाहिरू समरकून की धीमी गेंद को अभिषेक समझ नहीं सके और लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठे। वहीं रविंदु फर्नांडो की गेंद पर स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में तिलक आउट हुए।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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