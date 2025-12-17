तिलक वर्मा ने लगाई ICC टी20 रैंकिंग में छलांग, पाकिस्तानी खिलाड़ी को फेका टॉप-5 से बाहर; वरुण चक्रवर्ती नंबर-1

संक्षेप: तिलक वर्मा को साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी टी20 सीरीज में जबरदस्त बैटिंग का इनाम आईसीसी टी20 रैंकिंग में मिला है। अभिषेक शर्मा के साथ अब वह टॉप-5 में पहुंच गए हैं। वहीं वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजों में नंबर-1 पर है।

तिलक वर्मा को साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी T20I सीरीज में धमाकेदार बैटिंग करने का इनाम ताजा आईसीसी टी20 रैंकिंग में मिला है। वह अब टीम इंडिया के स्टार ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के साथ टॉप-5 में पहुंच गए हैं। अभिषेक नंबर-1 की पोजिशन पर बने हुए हैं। तिलक वर्मा की इस छलांग से पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान और इंग्लैंड के जोस बटलर को 1-1 पायदान का नुकसान हुआ है। जोस बटलर तो टॉप-5 में बने हुए हैं, मगर साहिबजादा फरहान 6ठे पायदान पर खिसक गए हैं। वहीं गेंदबाजों की रैंकिंग में वरुण चक्रवर्ती नंबर-1 के पायदान पर बने हुए हैं, उन्होंने करियर हाईएस्ट रेटिंग भी हासिल कर ली है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तिलक वर्मा ने कटक में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच में 26 रन बनाने के बाद पिछले हफ्ते न्यू चंडीगढ़ में 62 और धर्मशाला में 26 रन बनाए थे, उन्हें इस कंसिस्टेंट बल्लेबाजी का फायदा आईसीसी टी20 रैंकिंग में मिला है। तिलक वर्मा इसी साल जनवरी में टॉप-2 तक पहुंच गए थे, जो उनके करियर की बेस्ट रैंकिंग थी।

साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम को ताजा टी20 रैंकिंग में 29 पायदान का फायदा हुआ है। उन्होंने भारत के खिलाफ तीसरे मैच में 61 रनों की पारी खेली थी, हालांकि उनकी पूरी टीम 117 रनों पर ऑलआउट हो गई थी। जबकि क्विंटन डी कॉक की दूसरे T20I में मैच जिताने वाली 90 रनों की पारी ने उन्हें 14 स्थान ऊपर 53वें स्थान पर पहुंचा दिया है।

T20I बॉलिंग रैंकिंग में चक्रवर्ती, जिन्होंने पिछले हफ्ते खेले गए दो T20I में दो-दो विकेट लिए, ने अपने खाते में 36 रेटिंग पॉइंट जोड़े हैं, जिससे उनका स्कोर करियर के बेस्ट 818 पॉइंट तक पहुंच गया है।