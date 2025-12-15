Mon, Dec 15, 2025Cricket Logo
Tilak Varma is now biggest chase master in T20I Cricket beat Virat Kohli and MS Dhoni in terms of Average
टीम इंडिया को मिल गया विराट कोहली और एमएस धोनी से भी बड़ा चेज मास्टर, जानिए उसका नाम

संक्षेप:

टीम इंडिया को विराट कोहली और एमएस धोनी से भी बड़ा चेज मास्टर मिल गया है। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में चेज करते हुए इस नए नंबर 3 बल्लेबाज के आंकड़े कमाल के हैं। सबसे ज्यादा औसत दूसरी पारी में इसी बल्लेबाज का है।

Dec 15, 2025 08:54 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
विराट कोहली ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। भारत की टी20 टीम में विराट कोहली लंबे समय तक चेज मास्टर रहे थे। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल तक विराट कोहली टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेले। इसके बाद से चेज मास्टर की जगह खाली पड़ गई थी, लेकिन इस स्लॉट को बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने भर दिया है। आंकड़ों की मानें तो विराट कोहली और एमएस धोनी से भी बड़े चेज मास्टर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तिलक वर्मा हैं।

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रन चेज में कम से कम 500 रन बनाने वाले बल्लेबाजों में तिलक वर्मा का औसत सबसे ज्यादा है। फुल मेंबर्स नेशन्स की बात करें तो विराट कोहली अभी तक लिस्ट में सबसे ऊपर थे, जिनका टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रन चेज में औसत 67.1 का था, लेकिन तिलक वर्मा ने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। तिलक वर्मा का औसत अब टी20आई क्रिकेट में रन चेज करते हुए 68 का हो चुका है। लिस्ट में तीसरे नंबर पर एमएस धोनी हैं, जिनका औसत इस फॉर्मेट में दूसरी पारी में 47.71 का था। चौथे नंबर पर साउथ अप्रीका के जेपी डुमिनी थे, जिन्होंने 45.55 के औसत से रन बनाए थे। कुमार संगकारा लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं, जिनका औसत टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रन चेज में 44.93 का था।

T20I चेज में सर्वश्रेष्ठ बैटिंग औसत (कम से कम 500 रन बनाने वाले खिलाड़ी)

68.0 - तिलक वर्मा*

67.1 - विराट कोहली

47.71 - एमएस धोनी

45.55 - जेपी डुमिनी

44.93 - के संगकारा

*केवल फुल मेंबर्स टीमों के खिलाड़ी शामिल

तिलक वर्मा को नंबर 3 का स्लॉट टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रास आता है। उन्होंने इसी पोजिशन पर 2 शतक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जड़े हैं, जबकि टी20 क्रिकेट में वे इस पायदान पर रहकर शतकों की हैट्रिक लगा चुके हैं। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट की ही बात करें तो नंबर 3 पर खेलते हुए 14 पारियों में 468 रन तिलक वर्मा बना चुके हैं। उनका औसत 58.5 का है। स्ट्राइक रेट तिलक वर्मा का इस पोजिशन पर 160.27 का रहा है, जबकि 2 शतक और 2 अर्धशतक उनके बल्ले से निकले हैं।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
