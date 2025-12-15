टीम इंडिया को मिल गया विराट कोहली और एमएस धोनी से भी बड़ा चेज मास्टर, जानिए उसका नाम
टीम इंडिया को विराट कोहली और एमएस धोनी से भी बड़ा चेज मास्टर मिल गया है। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में चेज करते हुए इस नए नंबर 3 बल्लेबाज के आंकड़े कमाल के हैं। सबसे ज्यादा औसत दूसरी पारी में इसी बल्लेबाज का है।
विराट कोहली ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। भारत की टी20 टीम में विराट कोहली लंबे समय तक चेज मास्टर रहे थे। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल तक विराट कोहली टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेले। इसके बाद से चेज मास्टर की जगह खाली पड़ गई थी, लेकिन इस स्लॉट को बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने भर दिया है। आंकड़ों की मानें तो विराट कोहली और एमएस धोनी से भी बड़े चेज मास्टर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तिलक वर्मा हैं।
टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रन चेज में कम से कम 500 रन बनाने वाले बल्लेबाजों में तिलक वर्मा का औसत सबसे ज्यादा है। फुल मेंबर्स नेशन्स की बात करें तो विराट कोहली अभी तक लिस्ट में सबसे ऊपर थे, जिनका टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रन चेज में औसत 67.1 का था, लेकिन तिलक वर्मा ने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। तिलक वर्मा का औसत अब टी20आई क्रिकेट में रन चेज करते हुए 68 का हो चुका है। लिस्ट में तीसरे नंबर पर एमएस धोनी हैं, जिनका औसत इस फॉर्मेट में दूसरी पारी में 47.71 का था। चौथे नंबर पर साउथ अप्रीका के जेपी डुमिनी थे, जिन्होंने 45.55 के औसत से रन बनाए थे। कुमार संगकारा लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं, जिनका औसत टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रन चेज में 44.93 का था।
T20I चेज में सर्वश्रेष्ठ बैटिंग औसत (कम से कम 500 रन बनाने वाले खिलाड़ी)
68.0 - तिलक वर्मा*
67.1 - विराट कोहली
47.71 - एमएस धोनी
45.55 - जेपी डुमिनी
44.93 - के संगकारा
*केवल फुल मेंबर्स टीमों के खिलाड़ी शामिल
तिलक वर्मा को नंबर 3 का स्लॉट टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रास आता है। उन्होंने इसी पोजिशन पर 2 शतक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जड़े हैं, जबकि टी20 क्रिकेट में वे इस पायदान पर रहकर शतकों की हैट्रिक लगा चुके हैं। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट की ही बात करें तो नंबर 3 पर खेलते हुए 14 पारियों में 468 रन तिलक वर्मा बना चुके हैं। उनका औसत 58.5 का है। स्ट्राइक रेट तिलक वर्मा का इस पोजिशन पर 160.27 का रहा है, जबकि 2 शतक और 2 अर्धशतक उनके बल्ले से निकले हैं।