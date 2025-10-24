Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Tilak Varma had a fatal disease called rhabdomyolysis the doctor had said I could have died in hours
तिलक वर्मा को हो गई थी 'रैबडोमायोलिसिस' नामक जानलेवा बीमारी, डॉक्टर ने कहा था कुछ देर और हो जाती तो...

तिलक वर्मा को हो गई थी 'रैबडोमायोलिसिस' नामक जानलेवा बीमारी, डॉक्टर ने कहा था कुछ देर और हो जाती तो...

संक्षेप: मुंबई इंडियंस के मालिक आकाश अंबानी और पूर्व बीसीसीआई सचिव जय शाह की मदद से उनका अस्पताल में समय रहते इलाज हुआ। डॉक्टर ने उन्हें यह तक कह दिया था कि अगर कुछ देर और हो जाती तो बात उनकी जान पर भी आ सकती थी।

Fri, 24 Oct 2025 10:44 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 में भारत की जीत में अहम रोल निभाने वाले तिलक वर्मा ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि 2022 में बांग्लादेश दौरे के दौरान उन्हें एक जानलेवा बीमारी हुई थी। इस बीमारी के चलते उनका शरीर पूरी तरह से अकड़ गया था, उंगलियां हिल नहीं रही थी जिस वजह से ग्लव्स को भी काटकर निकालना पड़ा था। मुंबई इंडियंस के मालिक आकाश अंबानी और पूर्व बीसीसीआई सचिव जय शाह की मदद से उनका अस्पताल में समय रहते इलाज हुआ। डॉक्टर ने उन्हें यह तक कह दिया था कि अगर कुछ देर और हो जाती तो बात उनकी जान पर भी आ सकती थी।

ब्रेकफास्ट विद चैंपियन के ताजा एपिसोड में तिलक वर्मा ने कहा, "मैंने यह बात पहले किसी को नहीं बताई थी। अपने पहले आईपीएल सीजन के बाद, मुझे कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हुईं। मैं फिट रहना चाहता था। मुझे रैबडोमायोलिसिस नामक बीमारी का पता चला, जिससे मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। उस समय, मेरा ध्यान घरेलू क्रिकेट और ए सीरीज खेलते हुए टेस्ट टीम में जगह बनाने पर था।"

उन्होंने बताया कि वह अक्सर जरूरत से ज्यादा ट्रेनिंग करते थे और अपने शरीर को ठीक होने का पर्याप्त समय नहीं देते थे।

तिलक ने बताया "आराम के दिनों में भी, मैं जिम में रहता था। मैं सबसे फिट खिलाड़ी और एक बेहतरीन फील्डर बनना चाहता था। मैं आईस बाथ तो ले रहा था, लेकिन पूरी रिकवरी पर ध्यान नहीं दे रहा था। मांसपेशियों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा और आखिरकार वे टूट गईं। मेरी नसें बहुत ज्यादा अकड़ गई थीं।"

मैंने शतक बनाने के लिए पूरा जोर लगा रहा था, लेकिन अचानक मेरी आंखों से आंसू आने लगे और मेरी उंगलियां काम करना बंद कर गईं। सब कुछ पत्थर जैसा लग रहा था। मुझे चोट के कारण मैदान छोड़ना पड़ा और मेरे दस्ताने काटने पड़े क्योंकि मेरी उंगलियां हिल नहीं रही थीं।

तुरंत ही, मुझे आकाश अंबानी का फोन आया। उन्होंने बीसीसीआई से बात की, जो बहुत मददगार रहा। जय शाह सर का शुक्रिया। मुझे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कहा कि कुछ घंटों की देरी में मेरी जान जा सकती थी। यहां तक कि आईवी लाइन की सुई भी अंदर नहीं जा रही थी। सुई टूट रही थी। अस्पताल में मेरी हालत बहुत खराब थी। मेरी माँ मेरे साथ थीं।"

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
