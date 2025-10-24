तिलक वर्मा को हो गई थी 'रैबडोमायोलिसिस' नामक जानलेवा बीमारी, डॉक्टर ने कहा था कुछ देर और हो जाती तो...

संक्षेप: मुंबई इंडियंस के मालिक आकाश अंबानी और पूर्व बीसीसीआई सचिव जय शाह की मदद से उनका अस्पताल में समय रहते इलाज हुआ। डॉक्टर ने उन्हें यह तक कह दिया था कि अगर कुछ देर और हो जाती तो बात उनकी जान पर भी आ सकती थी।

पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 में भारत की जीत में अहम रोल निभाने वाले तिलक वर्मा ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि 2022 में बांग्लादेश दौरे के दौरान उन्हें एक जानलेवा बीमारी हुई थी। इस बीमारी के चलते उनका शरीर पूरी तरह से अकड़ गया था, उंगलियां हिल नहीं रही थी जिस वजह से ग्लव्स को भी काटकर निकालना पड़ा था। मुंबई इंडियंस के मालिक आकाश अंबानी और पूर्व बीसीसीआई सचिव जय शाह की मदद से उनका अस्पताल में समय रहते इलाज हुआ। डॉक्टर ने उन्हें यह तक कह दिया था कि अगर कुछ देर और हो जाती तो बात उनकी जान पर भी आ सकती थी।

ब्रेकफास्ट विद चैंपियन के ताजा एपिसोड में तिलक वर्मा ने कहा, "मैंने यह बात पहले किसी को नहीं बताई थी। अपने पहले आईपीएल सीजन के बाद, मुझे कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हुईं। मैं फिट रहना चाहता था। मुझे रैबडोमायोलिसिस नामक बीमारी का पता चला, जिससे मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। उस समय, मेरा ध्यान घरेलू क्रिकेट और ए सीरीज खेलते हुए टेस्ट टीम में जगह बनाने पर था।"

उन्होंने बताया कि वह अक्सर जरूरत से ज्यादा ट्रेनिंग करते थे और अपने शरीर को ठीक होने का पर्याप्त समय नहीं देते थे।

तिलक ने बताया "आराम के दिनों में भी, मैं जिम में रहता था। मैं सबसे फिट खिलाड़ी और एक बेहतरीन फील्डर बनना चाहता था। मैं आईस बाथ तो ले रहा था, लेकिन पूरी रिकवरी पर ध्यान नहीं दे रहा था। मांसपेशियों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा और आखिरकार वे टूट गईं। मेरी नसें बहुत ज्यादा अकड़ गई थीं।"

मैंने शतक बनाने के लिए पूरा जोर लगा रहा था, लेकिन अचानक मेरी आंखों से आंसू आने लगे और मेरी उंगलियां काम करना बंद कर गईं। सब कुछ पत्थर जैसा लग रहा था। मुझे चोट के कारण मैदान छोड़ना पड़ा और मेरे दस्ताने काटने पड़े क्योंकि मेरी उंगलियां हिल नहीं रही थीं।