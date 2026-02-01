तिलक वर्मा विश्व कप में खेलने के लिए हुए फिट, WC से पहले खेलेंगे दो अभ्यास मैच
भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा को बीसीसीआई सीईओ से विश्व कप में खेलने की मंजूरी मिल गई है। तिलक टूर्नामेंट से पहले दो अभ्यास मैच खेलेंगे। तिलक को रणजी ट्रॉफी के दौरान चोट लगी थी, जिसके बाद उसकी सर्जरी हुई थी।
भारत के बल्लेबाज तिलक वर्मा को बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से खेलने की मंज़ूरी मिल गई है और वह 2026 टी20 विश्व कप से पहले दो अभ्यास मैच खेलेंगे। जनवरी की शुरुआत में रणजी ट्रॉफी के दौरान लगी चोट के बाद अंडकोष की सर्ज़री कराने के चलते वे लगभग एक महीने से मैदान से बाहर थे। तिलक पहले 2 फरवरी को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में अमेरिका के खिलाफ इंडिया ए टीम की ओर से खेलेंगे और इसके बाद 4 फरवरी को दक्षिण अफ़्रीका के खिलाफ भारत के अभ्यास मैच में हिस्सा लेंगे। भारत का 2026 टी20 विश्व कप में पहला मैच 7 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अमेरिका के ख़िलाफ है।
तिलक न्यूज़ीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में नहीं खेल पाए और उनकी गैरमौज़ूदगी में भारत ने लगभग सभी मैचों में नंबर तीन पर इशान किशन को खिलाया। सर्ज़री के बाद तिलक सीओई में रिकवरी कर रहे थे और बीसीसीआई के एक बयान में 26 जनवरी को कहा गया था कि वे अपनी रिहैबिलिटेशन में लगातार प्रगति कर रहे हैं।
ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर भी इस सीरीज से बाहर रहे और आने वाले दिनों में उनका फ़िटनेस टेस्ट होने की उम्मीद है। रियान पराग कंधे की चोट के कारण लगभग दो महीने से नहीं खेले हैं और वे भी टी20 विश्व कप से पहले इंडिया ए के दो अभ्यास मैच खेलेंगे। इनमें से दूसरा मैच 6 फरवरी को बेंगलुरु स्थित सीओई में नामीबिया के खिलाफ होगा।
भारत 2026 टी20 विश्व कप में ग्रुप ए में है और 7 फरवरी को मुंबई में अमेरिका, 12 फरवरी को दिल्ली में नामीबिया, 15 फरवरी को कोलंबो में पाकिस्तान और 18 फरवरी को अहमदाबाद में नीदरलैंड्स के ख़िलाफ उनका मुकाबला है।
तिलक वर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ मौजूदा टी20 सीरीज में नहीं खेल पाए थे। इस सीरीज में उनकी जगह श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल किया गया था। गत चैंपियन भारत टी20 विश्व कप में सात फरवरी को अपने अभियान की शुरुआत अमेरिका के खिलाफ करेगा।