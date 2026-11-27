तिलक वर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के सेमीफाइनल में श्रीलंका से हारकर बाहर हो गई है। इसी के साथ 13 साल से पड़ा ट्रॉफी का सूखा अभी भी जारी है।

तिलक वर्मा की अगुवाई वाली इंडिया ए टीम को एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के सेमीफाइनल में श्रीलंका ए के हाथों हारकर बाहर होना पड़ा। इस हार के साथ भारत का इस टूर्नामेंट में 13 साल बाद ट्रॉफी जीतने का सपना एक बार फिर अधूरा रह गया। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए 317 रन बोर्ड पर लगाए थे। दोहा की पिचों को देखते हुए यह स्कोर काफी अच्छा था। हालांकि दूसरी पारी में श्रीलंका ए ने ऐसी कमाल की बल्लेबाजी की कि उन्होंने इस स्कोर को छोटा बना दिया। श्रीलंका ने सिनेथ जयवर्धने (105) और लसिथ क्रूसपुले (116) के शतकों के दम पर 42वें ओवर में ही हासिल कर लिया।

तिलक वर्मा दूसरी बार हुए फेल तिलक वर्मा एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत को दूसरी बार ट्रॉफी जिताने में फेल हुए हैं। इससे पहले उन्हें 2025 में इस टूर्नामेंट में टीम की कप्तानी सौंपी गई थी, तब भी भारत सेमीफाइनल में हारकर बाहर हुआ था।

भारत ने आखिरी बार 2013 में इस टूर्नामेंट में ट्रॉफी उठाई थी, वो भी सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में। इसके बाद 13 साल हो गए हैं भारत कभी सेमीफाइनल तो कभी फाइनल में हारकर ट्रॉफी से दूर रह जाता है।

तिलक वर्मा इस टूर्नामेंट में दो बार भारतीय टीम की कप्तानी करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। हालांकि वह एक भी बार ट्रॉफी उठाने में कामयाब नहीं रहे।

2013 में शुरू हुए इस टूर्नामेंट के पहले छह एडिशन ACC इमर्जिंग टीम्स एशिया कप U23 के नाम से हुए थे, जिसके बाद इसे एशिया कप राइजिंग स्टार्स के नाम से रीब्रांड किया गया।

एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत का प्रदर्शन

साल प्रदर्शन कप्तान 2013 ट्रॉफी जीती सूर्यकुमार यादव 2017 ग्रुप स्टेज से बाहर बाबा अपरिजीत 2018 फाइनल में हारे जयंत यादव 2019 सेमीफाइनल में हारे बीआर शरथ 2023 फाइनल में हारे यश ढुल 2024 सेमीफाइनल में हारे तिलक वर्मा 2025 सेमीफाइनल में हारे जितेश शर्मा 2026 सेमीफाइनल में हारे तिलक वर्मा

कैसा रहा इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए मैच? सलामी बल्लेबाजों लसित क्रूसपुले और सिनेथ जयवर्धने के शतक और दोनों के बीच बड़ी शतकीय साझेदारी से श्रीलंका ए ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में बृहस्पतिवार को यहां भारत ए के खिलाफ आठ विकेट की आसान जीत के साथ फाइनल में जगह बनाई।

भारत ए के 318 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ए ने लसित क्रूसपुले (116 रन, 107 गेंद, 12 चौके, तीन छक्के) और सिनेथ जयवर्धने (105 रन, 70 गेंद, 10 चौके और छह छक्के) के बीच पहले विकेट की 174 रन की साझेदारी की बदौलत 51 गेंद शेष रहते दो विकेट पर 318 रन बनाकर एकतरफा जीत दर्ज की। क्रूसपुले ने निशान मदुशका (नाबाद 58, 56 गेंद, पांच चौके, एक छक्का) के साथ भी दूसरे विकेट के लिए 91 रन की साझेदारी की।

भारत ने इससे पहले अभिषेक शर्मा (78), कप्तान तिलक वर्मा (53) और शाहबाज अहमद (नाबाद 54) के अर्धशतकों से आठ विकेट पर 317 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था।