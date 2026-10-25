तिलक वर्मा ने हिलाई रिकॉर्डबुक, की रोहित शर्मा की बराबरी; विराट कोहली को पछाड़ पाना मुश्किल
तिलक वर्मा ने IND vs NZ दूसरे टी20 में 51 रनों की नाबाद मैच जिताऊ पारी खेल रोहित शर्मा की बराबरी की। यह रिकॉर्ड है, सफल T20I रनचेज में भारत के लिए सबसे ज्यादा बार नाबाद 50 प्लस स्कोर बनाने का। विराट कोहली यहां के किंग हैं।
तिलक वर्मा की तूफानी पारी के दम पर भारत ने न्यूजीलैंड को दूसरे टी20 में 4 विकेट से हराकर 5 मैच की टी20 सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। तिलक वर्मा के बल्ले से यह पारी उस समय निकली जब भारत को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। टीम में फिनिशर का रोल अदा कर रहे तिलक इस मैच में उस समय बल्लेबाजी करने आए जब 181 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए भारत ने 11वें ओवर तक 69 के स्कोर पर 4 विकेट खो दिए थे। इसी ओवर में 70 के स्कोर पर भारत को 5वां झटका अक्षर पटेल के रूप में लगा। भारत की आधीर टीम पवेलियन लौट गई थी और टीम को अभी भी 9 ओवर में 111 रनों की जरूरत थी। नमन धीर और नीतीश रेड्डी के साथ मिलकर भारतीय उप-कप्तान ने दो शानदार साझेदारियां की और भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। तिलक 26 गेंदों पर 6 चौकों और 1 गगनचुंबी छक्के के साथ 51 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने अपनी इस पारी के दम पर हिटमैन रोहित शर्मा की भी बराबरी की।
तिलक वर्मा ने की रोहित शर्मा की बराबरी
टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में यह तिलक वर्मा का सफल रनचेज में चौथा फिफ्टी प्लस स्कोर था। पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने 2024 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद इस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया, उन्होंने भी यह कारनामा अपने करियर में 4 बार किया था। वहीं किंग विराट कोहली, जिन्हें चेज मास्टर के नाम से भी जाना जाता है, वह इस लिस्ट में पहले पायदान पर हैं। कोहली और अन्य खिलाड़ियों के बीच एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। कोहली ने भारत की सफल रनचेज में नाबाद रहते हैं सबसे ज्यादा 11 बार 50 से अधिक रन बनाए हैं। उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ने में तिलक वर्मा के भी पसीने छूट जाएंगे।
सफल T20I रनचेज़ में भारत के लिए सबसे ज्यादा बार नाबाद 50+ स्कोर
11 बार - विराट कोहली (78*, 57*, 72*, 56*, 55*, 82*, 61*, 72*, 94*, 73*, 82*)
4 बार - विराट कोहली (55*, 72*, 69*, 𝟱𝟭*)
4 बार - श्रेयस अय्यर (58*, 74*, 73*, 102*)
4 बार - रोहित शर्मा (52*, 62*, 100*, 52*)
4 बार - केएल राहुल (101*, 57*, 54*, 51*)
4 बार - सूर्यकुमार यादव (50*, 50*, 82*, 57*)
कैसा रहा IND vs NZ दूसरा टी20?
भारत ने तिलक वर्मा (नाबाद 51 रन) के अर्धशतक और नीतिश कुमार रेड्डी (नाबाद 26 रन) के साथ सातवें विकेट के लिए 30 गेंद में 69 रन की अटूट साझेदारी की बदौलत शुरूआती झटकों से उबरते हुए दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड पर एक गेंद रहते चार विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की। तिलक (26 गेंद, छह चौके, एक छक्का) और नीतिश कुमार (13 गेंद, एक चौका, एक छक्का) ने ऐसे समय में जिम्मेदारी संभाली, जब टीम 15वें ओवर में 112 रन पर छह विकेट गंवाकर मुश्किल में थी। लेकिन दोनों ने सूझबूझ और संयम से बल्लेबाजी करते हुए 19.5 ओवर में छह विकेट पर 181 रन बनाकर भारत को पांच मैच की सीरीज में 2-0 से आगे कर दिया।
कप्तान मिचेल सैंटनर (चार ओवर में 21 रन देकर चार विकेट) की शानदार गेंदबाजी से एक समय न्यूजीलैंड की टीम जीत की ओर बढ़ रही थी। पर तिलक ने फिनिशर की भूमिका निभाते हुए मैच उनके हाथों से छीन लिया। भारतीय गेंदबाजों ने पहले मैच की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया लेकिन मेजबान टीम ने ग्लेन फिलिप्स (70) और बेवोन जैकब्स (56) के अर्धशतकों के बाद पांच विकेट पर 180 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। भारत के लिए शुरूआत इतनी अच्छी नहीं रही और टीम ने शुरू में लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए। मध्यक्रम बल्लेबाज नमन धीर ने 31 रन, अभिषेक शर्मा ने 27 रन, संजू सैमसन ने 14 रन और अक्षर पटेल ने 11 रन बनाए थे।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें