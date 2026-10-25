तिलक वर्मा ने हिलाई रिकॉर्डबुक, की रोहित शर्मा की बराबरी; विराट कोहली को पछाड़ पाना मुश्किल

तिलक वर्मा ने IND vs NZ दूसरे टी20 में 51 रनों की नाबाद मैच जिताऊ पारी खेल रोहित शर्मा की बराबरी की। यह रिकॉर्ड है, सफल T20I रनचेज में भारत के लिए सबसे ज्यादा बार नाबाद 50 प्लस स्कोर बनाने का। विराट कोहली यहां के किंग हैं।

तिलक वर्मा की तूफानी पारी के दम पर भारत ने न्यूजीलैंड को दूसरे टी20 में 4 विकेट से हराकर 5 मैच की टी20 सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। तिलक वर्मा के बल्ले से यह पारी उस समय निकली जब भारत को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। टीम में फिनिशर का रोल अदा कर रहे तिलक इस मैच में उस समय बल्लेबाजी करने आए जब 181 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए भारत ने 11वें ओवर तक 69 के स्कोर पर 4 विकेट खो दिए थे। इसी ओवर में 70 के स्कोर पर भारत को 5वां झटका अक्षर पटेल के रूप में लगा। भारत की आधीर टीम पवेलियन लौट गई थी और टीम को अभी भी 9 ओवर में 111 रनों की जरूरत थी। नमन धीर और नीतीश रेड्डी के साथ मिलकर भारतीय उप-कप्तान ने दो शानदार साझेदारियां की और भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। तिलक 26 गेंदों पर 6 चौकों और 1 गगनचुंबी छक्के के साथ 51 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने अपनी इस पारी के दम पर हिटमैन रोहित शर्मा की भी बराबरी की।

तिलक वर्मा ने की रोहित शर्मा की बराबरी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में यह तिलक वर्मा का सफल रनचेज में चौथा फिफ्टी प्लस स्कोर था। पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने 2024 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद इस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया, उन्होंने भी यह कारनामा अपने करियर में 4 बार किया था। वहीं किंग विराट कोहली, जिन्हें चेज मास्टर के नाम से भी जाना जाता है, वह इस लिस्ट में पहले पायदान पर हैं। कोहली और अन्य खिलाड़ियों के बीच एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। कोहली ने भारत की सफल रनचेज में नाबाद रहते हैं सबसे ज्यादा 11 बार 50 से अधिक रन बनाए हैं। उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ने में तिलक वर्मा के भी पसीने छूट जाएंगे।

सफल T20I रनचेज़ में भारत के लिए सबसे ज्यादा बार नाबाद 50+ स्कोर

11 बार - विराट कोहली (78*, 57*, 72*, 56*, 55*, 82*, 61*, 72*, 94*, 73*, 82*)

4 बार - रोहित शर्मा (52*, 62*, 100*, 52*)

भारत ने तिलक वर्मा (नाबाद 51 रन) के अर्धशतक और नीतिश कुमार रेड्डी (नाबाद 26 रन) के साथ सातवें विकेट के लिए 30 गेंद में 69 रन की अटूट साझेदारी की बदौलत शुरूआती झटकों से उबरते हुए दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड पर एक गेंद रहते चार विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की। तिलक (26 गेंद, छह चौके, एक छक्का) और नीतिश कुमार (13 गेंद, एक चौका, एक छक्का) ने ऐसे समय में जिम्मेदारी संभाली, जब टीम 15वें ओवर में 112 रन पर छह विकेट गंवाकर मुश्किल में थी। लेकिन दोनों ने सूझबूझ और संयम से बल्लेबाजी करते हुए 19.5 ओवर में छह विकेट पर 181 रन बनाकर भारत को पांच मैच की सीरीज में 2-0 से आगे कर दिया।