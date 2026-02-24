तिलक वर्मा प्लेइंग इलेवन में डिजर्व नहीं करते…पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने क्यों दिया ये बयान? जानिए

होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
Feb 24, 2026 10:42 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
तिलक वर्मा की जमकर आलोचना साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 के मैच को हारने के बाद रही है। प्लेइंग इलेवन में कौन से खिलाड़ी को शामिल किया जा सकता है? इसको लेकर पूर्व क्रिकेटर क्रिस श्रीकांत ने बात की है।

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर कृष्णामाचारी श्रीकांत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में धीमे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे तिलक वर्मा की आलोचना करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहम मैच में तो वह एक रन बना सके। इससे भारतीय टीम पर दबाव आ गया था, क्योंकि ईशान किशन बिना खाता खोले आउट हो गए थे। तिलक वर्मा की आलोचना अब भले ही हो रही हो, लेकिन कुछ ही महीने पहले पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 फाइनल में उन्होंने जीत दिलाई थी। कुछ समय पहले वे चोटिल हो गए थे और अब लय खोज रहे हैं।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पांच मैचों में 118.88 के स्ट्राइक रेट से 107 रन ही तिलक वर्मा ने बनाए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिस तरह से तिलक वर्मा आउट हुए और टीम इंडिया के सिलेक्शन को लेकर क्रिस श्रीकांत ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर टीम में तिलक की जगह पर सवाल उठाया और इशारा किया कि संजू सैमसन उनकी जगह ले सकते हैं।

श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “अगर संजू सैमसन को 11 में आना है, तो तिलक वर्मा के लिए कोई जगह नहीं है। कई लोग तिलक की टीम में जगह पर सवाल उठा रहे हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने जो शॉट खेला, उसके लिए उन्हें 11 से बाहर किए जाने की पूरी संभावना है। यह एक बहुत खराब शॉट था और ऐसा शॉट खेलने के बाद वह क्रीज पर टिके रहने के लायक नहीं थे।”

श्रीकांत ने विराट कोहली की गैरमौजूदगी को बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की मुश्किलों का एक बड़ा कारण बताया। उन्होंने कहा, "T20 वर्ल्ड कप में हमारे टॉप तीन चेज में कोहली प्लेयर ऑफ द मैच रहे। विराट कोहली जैसे चेज मास्टर के बिना साफ तौर पर एक बड़ी कमी है। उनके बिना भारत बड़े टोटल चेज करने में संघर्ष करता रहेगा। सभी टीमें सिर्फ पहले बैटिंग करेंगी और भारत को आगे बढ़ने के लिए चेज करने पर मजबूर करेंगी।"

