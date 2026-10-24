तिलक वर्मा ने रचा इतिहास, बनाया एक साल में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड
तिलक वर्मा ने IND vs NZ दूसरे टी20 में कैच पकड़ने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने पहला कैच अर्शदीप सिंह के दूसरे ओवर में पकड़ा, फिर दूसरा कैच भुवनेश्वर कुमार के तीसरे ओवर में
तिलक वर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में दो कैच पकड़के इतिहास रच दिया। उन्होंने इन दो कैचों के साथ एक कैलेंडर ईयर में बतौर फील्डर सबसे ज्यादा कैच पकड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तिलक ने मैच का पहला का दूसरे ओवर में अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी के दौरान पकड़ा। ओवर की तीसरी गेंद पर टिम साइफर्ट ऑन साइड पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, मगर वह गेंद को सही से कनेक्ट नहीं कर पाए। तिलक वर्मा ने उनका शानदार कैच पकड़ 7 के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। तिलक ने पारी का दूसरा कैच अगले ही ओवर में डेरेल मिशेल का लिया। भुवनेश्वर कुमार के ओवर की आखिरी गेंद पर मिशेल ने कवर्स की दिशा में शॉट लगाया, मगर वहां तैनात तिलक ने कैच पकड़ उन्हें 6 के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाया।
तिलक वर्मा के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड
तिलक वर्मा अब एक कैलेंडर ईयर यानी एक साल में बतौर फील्डर सबसे ज्यादा 26 कैच पकड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड इंडोनेशिया के डैनिलसन हावो के नाम था, जिन्होंने पिछले साल यानी 2025 में 25 कैच लिए थे। वहीं यूएई के मोहम्मद वसीम ने 2024 में 24 कैच पकड़े थे।
T20Is में एक कैलेंडर साल में फील्डर के तौर पर सबसे ज़्यादा कैच
26 - तिलक वर्मा (IND) 2026 में
25 - डैनिलसन हावो (इंडोनेशिया) 2025 में
24 - मोहम्मद वसीम (UAE) 2024 में
21 - शर्विन मुनियांडी (मलेशिया) 2025 में
20 - ब्रायन मसाबा (युगांडा) 2023 में
20 - तंज़ीद हसन (BAN) 2025 में
भुवनेश्वर कुमार ने 1434 दिन बाद लिया विकेट
4 सााल बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे भुवनेश्वर कुमार को पहले विकेट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। वेस्टइंडीज के खिलाफ उनकी वापसी हुई, मगर मैच बारिश की वजह से धुलने के कारण उन्हें गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में उन्हें जब मौका मिला तो उनकी खूब पिटाई हुई। 4 ओवर के कोटे में इस सीनियर गेंदबाज ने 49 रन खर्च किए और उनके हाथ एक भी विकेट नहीं लगा। अब दूसरे टी20 में जाकर उन्हें पहली सफलता मिली है। भुवी ने 1434 दिन बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट चटकाया है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें