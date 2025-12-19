तिलक वर्मा ने तोड़ डाला रोहित और विराट का रिकॉर्ड, साउथ अफ्रीका के खिलाफ बन गए नंबर-1 भारतीय

संक्षेप: Tilak Varma IND vs SA 5th T20I: युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने अहमदाबाद टी20 में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है।

तिलक वर्मा ने शुक्रवार को इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पांचवें टी20 मैच में शानदार बल्लेबाज की। उन्होंने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 42 गेंदों में 73 रन बनाए। उनके बल्ले से 10 चौके और एक छक्के निकला। उन्होंने 30 गेंदों में छटा T20I में अर्धशतक पूरा किया। 22 वर्षीय तिलक ने अर्धशतकीय पारी के दौरान दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा। दोनों टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। दरअसल, तिलक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तिलक साउथ अफ्रीका के सामने अब तक 10 पारियों में 496 रन बना चुके हैं। रोहित ने17 पारियों में 429 रन जोड़े थे। भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव तीसरे पायदान पर हैं। उन्होंने 14 पारियों में 406 रन बनाए। उनके बाद कोहली (13 पारियों में 394) और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (15 पारियों में 373) हैं। वहीं, तिलक ने T20I में भारत की ओर से एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में कोहली को पछाड़ा। कोहली ने टी20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के विरुद्ध 492 रन बनाए थे। हालांकि, सूची में कोहली टॉप पर हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 794 रन जुटाए।

T20I में एक टीम के खिलाफ भारतीयों के सबसे ज्यादा रन 794 - विराट कोहली बनाम ऑस्ट्रेलिया

693 - रोहित शर्मा बनाम वेस्टइंडीज

648 - विराट कोहली बनाम इंग्लैंड

570 - विराट कोहली बनाम वेस्टइंडीज

511 - रोहित शर्मा बनाम न्यूजीलैंड

496 - इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका

492 - विराट कोहली बनाम पाकिस्तान