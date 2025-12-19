Cricket Logo
Tilak Varma Breaks Rohit Sharma and Virat Kohli Record In 5th T20I becomes number 1 Indian against South Africa
तिलक वर्मा ने तोड़ डाला रोहित और विराट का रिकॉर्ड, साउथ अफ्रीका के खिलाफ बन गए नंबर-1 भारतीय

तिलक वर्मा ने तोड़ डाला रोहित और विराट का रिकॉर्ड, साउथ अफ्रीका के खिलाफ बन गए नंबर-1 भारतीय

संक्षेप:

Tilak Varma IND vs SA 5th T20I: युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने अहमदाबाद टी20 में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है।

Dec 19, 2025 10:02 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
तिलक वर्मा ने शुक्रवार को इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पांचवें टी20 मैच में शानदार बल्लेबाज की। उन्होंने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 42 गेंदों में 73 रन बनाए। उनके बल्ले से 10 चौके और एक छक्के निकला। उन्होंने 30 गेंदों में छटा T20I में अर्धशतक पूरा किया। 22 वर्षीय तिलक ने अर्धशतकीय पारी के दौरान दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा। दोनों टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। दरअसल, तिलक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं।

तिलक साउथ अफ्रीका के सामने अब तक 10 पारियों में 496 रन बना चुके हैं। रोहित ने17 पारियों में 429 रन जोड़े थे। भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव तीसरे पायदान पर हैं। उन्होंने 14 पारियों में 406 रन बनाए। उनके बाद कोहली (13 पारियों में 394) और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (15 पारियों में 373) हैं। वहीं, तिलक ने T20I में भारत की ओर से एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में कोहली को पछाड़ा। कोहली ने टी20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के विरुद्ध 492 रन बनाए थे। हालांकि, सूची में कोहली टॉप पर हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 794 रन जुटाए।

T20I में एक टीम के खिलाफ भारतीयों के सबसे ज्यादा रन

794 - विराट कोहली बनाम ऑस्ट्रेलिया

693 - रोहित शर्मा बनाम वेस्टइंडीज

648 - विराट कोहली बनाम इंग्लैंड

570 - विराट कोहली बनाम वेस्टइंडीज

511 - रोहित शर्मा बनाम न्यूजीलैंड

496 - इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका

492 - विराट कोहली बनाम पाकिस्तान

अहमदाबाद टी20 की बात करें तो तिलक और हार्दिक के आतिशी अर्धशतकों के दम पर भारत ने 231/5 का विशाल स्कोर खड़ा किया। हार्दिक T20I में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 16 गेंदों में फिफ्टी कंप्लीट कर ली थी। हार्दिक और तिलक के बीच चौथे विकेट के लिए 44 गेंदों में 105 रनों की साझेदारी हुई। दोनों 20वें ओवर में पवेलियन लौटे। टॉस गंवाने के बाद अभिषेक शर्मा (34) और संजू सैमसन (37) ने । भारत को अच्छी शुरुआत दिलााई थी। दोनों ने छठे ओवर में ही भारत को 63 रन तक पहुंचा दिया था। कप्तान सूर्यकुमार यादव (5) फिर फ्लॉप रहे।

