IND vs SA: तिलक वर्मा की होगी बाबर आजम के क्लब में एंट्री, आज तक कोई भारतीय नहीं कर पाया ऐसा

Feb 22, 2026 09:06 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
तिलक वर्मा के लिए अभी तक टी20 वर्ल्ड कप कुछ खास नहीं रहा है, मगर आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनके पास कमाल करने का मौका है। वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20I में 500 रन के आंकड़े से 4 रन दूर हैं।

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टी20 वर्ल्ड कप सुपर-8 का तीसरा और टूर्नामेंट का 43वां मैच आज यानी रविवार, 22 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा के पास बड़ा कारनामा करने का मौका होगा। चोट के बाद वापसी कर रहे तिलक वर्मा का बल्ला इस टूर्नामेंट में अभी तक कुछ खास नहीं चला, अभी तक 4 मैचों में उन्होंने काफी धीमी बल्लेबाजी की है। हालांकि अब उनके पास अपनी फेवरेट साउथ अफ्रीका के खिलाफ फॉर्म हासिल करने का मौका होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि तिलक वर्मा की फेवरेट टीम साउथ अफ्रीका कैसे हुई?

तो बता दें, साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की धुलाई करने में तिलक वर्मा को खूब मजा आता है। T20I क्रिकेट में वह इस टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय हैं। जी हां, तिलक वर्मा ने इस फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों से भी अधिक रन बनाए हैं।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20I क्रिकेट में तिलक वर्मा के आंकड़ों की बात करें तो, मात्र 10 मैचों में इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 70.85 की लाजवाब औसत और 163.15 के स्ट्राइक रेट के साथ 496 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके नाम 2 शतक और इतने ही अर्धशतक दर्ज है।

तिलक वर्मा अगर आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 और रन बनाते हैं तो वह इस टीम के खिलाफ 500 रन का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय और कुल चौथे खिलाड़ी बन जाएंगे।

तिलक वर्मा से पहले इंग्लैंड के जोस बटलर और जॉनी बेयरस्टो ने यह कारनामा किया है, वहीं पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम का नाम भी इस लिस्ट में मौजूद हैं। जोस बटलर के नाम साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा T20I रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

जोस बटलर- 606

बाबर आजम- 526

जॉनी बेयरस्टो- 501

तिलक वर्मा- 496

डेविड वॉर्नर- 471

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

