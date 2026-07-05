सूर्यकुमार यादव, रोहित शर्मा सहित सिर्फ 3 बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की धरती पर जड़ा है शतक, क्या वैभव होंगे चौथे?
इंग्लैंड की धरती पर टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में अब तक सिर्फ तीन ही भारतीय बल्लेबाजों ने शतक लगाया है। रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और केएल राहुल का इस सूची में नाम है। क्या वैभव सूर्यवंशी चौथे होंगे।
भारत और इंग्लैंड के बीच इंग्लैंड की सरजमीं पर पांच T20 मैचों की अंतरराष्ट्रीय शृंखला खेली जा रही है। इसके दो मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें पहला बारिश के कारण बिना नतीजे के समाप्त हुआ था, जबकि दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को चार विकेट से हरा दिया है। इस सीरीज के तीन मुकाबले खेले जाने शेष हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत अपने अगले तीनों मुकाबले में शानदार वापसी करेगा और सीरीज अपने नाम करके टीम स्वदेश लौटेगी। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में इंग्लैंड की सरजमीं पर T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक सिर्फ तीन ही बल्लेबाजों ने शतक लगाया है। ऐसे में क्या इस सीरीज में उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत की तरफ से कोई बल्लेबाज शतक लगाएगा। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाजों से ऐसी परियों की उम्मीद की जाती है। युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को भी मौका मिला है। ऐसे में उनके पास भी इंग्लैंड की सरजमीं पर शतक जड़कर चौथे भारतीय बल्लेबाज बनने का मौका है।
इंग्लैंड की सरजमीं पर सबसे पहले भारत के लिए T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाने का रिकॉर्ड केएल राहुल ने बनाया था। उन्होंने साल 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ शतक जड़ा था। इसके बाद रोहित शर्मा ने इसी साल 2018 में ही इंग्लैंड के खिलाफ उसी की सरजमीं पर शतकीय पारी खेली थी। रोहित शर्मा और केएल राहुल के शतक के बाद इंग्लैंड की धरती पर 4 साल तक किसी भी भारतीय बल्लेबाज के बल्ले से शतक नहीं लगा। हालांकि, इसके बाद 2021 में सूर्यकुमार यादव का डेब्यू हुआ और 2022 में उन्हें भारतीय टीम की ओर से इंग्लैंड की धरती पर T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का मौका मिला, जहां उन्होंने शतकीय पारी खेली और चार साल के सूखे को समाप्त किया। अब सवाल यह है कि क्या वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाजों में से कोई इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर पाएगा। 2022 के बाद से इंग्लैंड के खिलाफ उनकी ही धरती पर किसी भी बल्लेबाज ने शतक नहीं लगाया है। ऐसे में यह चार साल का सूखा कौन बल्लेबाज खत्म कर पाएगा यह देखना दिलचस्प होगा। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है। ऐसे में उनसे उम्मीद की जा सकती है कि वे भारतीय टीम के लिए टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड की धरती पर शतक बनाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज हो सकते हैं। सूर्यवंशी अपने विस्फोटक अंदाज के लिए जाने जाते हैं।
इंग्लैंड की सरजमीं इंग्लिश टीम के खिलाफ शतक जड़ने वाले भारतीय बैटर
केएल राहुल- 2018
रोहित शर्मा- 2018
सूर्यकुमार यादव-2022
2026 - ?
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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