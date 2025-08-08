Those who troll Bumrah have no idea that Harsha Bhogle defended the star pacer बुमराह को ट्रोल करने वालों को अंदाजा नहीं है कि...हर्ष भोगले ने किया स्टार पेसर का बचाव, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Those who troll Bumrah have no idea that Harsha Bhogle defended the star pacer

बुमराह को ट्रोल करने वालों को अंदाजा नहीं है कि...हर्ष भोगले ने किया स्टार पेसर का बचाव

इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैच की सीरीज 2-2 से ड्रॉ होने के बाद जसप्रीत बुमराह ट्रोल किए जाने लगे हैं। उन पर अहम मैच में टीम के लिए खेलने से पीछे हटने और मोहम्मद सिराज से जलन रखने के आरोप लग रहे हैं। इस बीच मशहूर कॉमेंटेटर हर्ष भोगले ने बुमराह का बचाव करते हुए ट्रोल्स पर निशाना साधा है। 

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 8 Aug 2025 10:01 AM
share Share
Follow Us on
बुमराह को ट्रोल करने वालों को अंदाजा नहीं है कि...हर्ष भोगले ने किया स्टार पेसर का बचाव

जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड दौरे पर अपनी मर्जी और पसंद के हिसाब से 5 में से 3 टेस्ट खेलने को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। अब तो चर्चा है कि बीसीसीआई भी आगे से सख्ती करने जा रहा कि कोई भी खिलाड़ी अपने हिसाब से तय नहीं करेगा कि किसी सीरीज में वह कौन सा मैच खेलेगा, कौन सा नहीं। उनकी गैरमौजूदगी वाले मैचों में मोहम्मद सिराज, आकाश दीप और प्रसिद्ध कृष्ण जैसे तेज गेंदबाजों ने जिस तरह की शानदार गेंदबाजी की, उसे लेकर भी फैन बुमराह को टारगेट कर रहे हैं। इंग्लैंड दौरे पर संयोग से भारत ने उन्हीं दो टेस्ट मैच को जीता जिनमें वह नहीं खेले।

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बाद अब कॉमेंटेटर हर्ष भोगले ने जसप्रीत बुमराह का बचाव किया है। उन्होंने भारतीय स्टार को ट्रोल करने वालों पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, 'सच में? बुमराह की ट्रोलिंग? उम्मीद करता हूं आप उनमें से नहीं होंगे लेकिन अगर आप हैं तो यह कहना ठीक रहेगा कि आपको इसका अंदाजा तक नहीं है कि बुमराह बनने के लिए क्या-क्या सहना पड़ता है। और आपको भारत के सबसे महान मैचविनर्स में से एक की कोई कद्र नहीं है जो किसी भी दूसरे गेंदबाज से कहीं ज्यादा ओवर डाले हैं।'

जसप्रीत बुमराह ने सीरीज को शानदार बताते हुए अपनी तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। उस पोस्ट पर भी उन्हें बहुत ट्रोल किया गया। कुछ ने इस बात पर नाखुशी जताई कि उन्होंने एक बार भी मोहम्मद सिराज का जिक्र तक नहीं किया जो बार-बार बुमराह भैया-बुमराह भैया की रट लगाए रहते हैं। कुछ ने आरोप लगाया कि बुमराह शायद सिराज से जलन रखते हैं। तो कुछ ने यहां तक लिखा कि बुमराह को सिराज से असुरक्षा महसूस हो रही है।

जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड दौरे पर 5 में से सिर्फ 3 टेस्ट खेले। इनमें से 2 में भारत को हार मिली और एक टेस्ट ड्रॉ रहा। बुमराह ने 26 की औसत से कुल 14 विकेट लिए जिनमें लीड्स और लॉर्ड्स टेस्ट में 5 विकेट हॉल भी शामिल हैं। वह सीरीज में भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्ण के साथ संयुक्त रूप से दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। सभी 5 टेस्ट खेलने वाले मोहम्मद सिराज 23 विकेट के साथ सीरीज के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे।