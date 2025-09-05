Those who don't respond have a bad conscience Why did Yograj Singh attack MS Dhoni so harshly जो जवाब नहीं देते, वे गलत जमीर के होते हैं...योगराज सिंह ने धोनी पर क्यों किया तीखा हमला?, Cricket Hindi News - Hindustan
जो जवाब नहीं देते, वे गलत जमीर के होते हैं...योगराज सिंह ने धोनी पर क्यों किया तीखा हमला?

महेंद्र सिंह धोनी से जुड़े हुक्का विवाद के बीच पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह ने उन पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ इरफान पठान की बात नहीं है; गौतम गंभीर, वीरेंदर सहवाग, हरभजन सिंह जैसे खिलाड़ी भी धोनी पर बोल चुके हैं। पूर्व कप्तान इस पर कुछ जवाब नहीं दे रहे जो उनके गलत जमीर को दिखाता है।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 05:07 PM
महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ा हुक्का विवाद आजकल चर्चा में है। पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान का एक पुराना वीडियो क्लिप अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और धोनी की कथित हुक्का पार्टियों की फिर चर्चा होने लगी। मीम बनने लगे। पठान ने 2020 के उस इंटरव्यू में धोनी पर तंज कसते हुए कहा था कि वह कोई ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं जो किसी के लिए उसके कमरे में जाकर हुक्का तैयार करें। पठान के बाद अब पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह ने धोनी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उनका जवाब देना बताता है कि उनका जमीर कसूरवार है।

युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह का ताजा बयान इरफान पठान के पुराने इंटरव्यू के अब वायरल हुए वीडियो क्लिप के बाद आया है। पठान ने अपने आखिरी वनडे में 5 विकेट लेने के बावजूद ड्रॉप किए जाने को समझ से परे बताया था। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान एक जगह कहा था, 'मेरी आदत नहीं है किसी के कमरे में जाकर हुक्का तैयार करने या गैरजरूरी बातचीत करने की। हर कोई जानता है। कभी-कभी न बोलना ही बेहतर होता है। एक क्रिकेटर का काम फील्ड में परफॉर्म करना होता है और मैंने उसी पर फोकस रखा।'

अब योगराज सिंह ने कहा है कि धोनी पर सिर्फ इरफान पठान ने ही सवाल नहीं उठाए हैं। गौतम गंभीर, वीरेंदर सहवाग और हरभजन सिंह ने भी धोनी के कप्तानी के दिनों में खुद के साथ सलूक पर सवाल उठाए हैं।

योगराज ने इनसाइड स्पोर्ट से कहा, 'यह सिर्फ इरफान पठान के बारे में नहीं है। आपने देखा कि गौतम गंभीर ने इसके बारे में कहा था। वीरेंदर सहवाग ने भी इस पर खुलकर बोला था। हरभजन सिंह ने बोला था कि उन्हें किस तरह मक्खी की तरह टीम से बाहर कर दिया। आपको तो जांच बैठानी चाहिए कि उसने क्यों किया और क्या किया। एमएस धोनी जवाब देना नहीं चाहते। जो जवाब देना नहीं चाहता उसका जमीर गलत होता है।'

योगराज सिंह ने धोनी पर हमला तो बोला ही, कपिल देव और दिवंगत बिशन सिंह बेदी को भी लपेटे में ले लिया।

उन्होंने कहा, 'मैं बिशन सिंह बेदी, कपिल देव और एमएस धोनी की बात करता हूं। मैं उन लोगों के बारे में बात कर सकता हूं जिनके साथ रहा हूं। वे लोगों से Sh** की तरह सलूक करते थे। जो गलत है वो गलत है। दो गलत मिलकर एक सही नहीं बन सकता। मैं इसे खुलकर कहता हूं कि हमारे कप्तानों ने हमारी टीम और हमारे क्रिकेटरों को बर्बाद कर दिया।'

