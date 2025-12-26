Cricket Logo
इस बार एशेज में घटिया पिच का कॉम्पटिशन! पहले ही दिन गिरे 20 विकेट, कुक बोले- ये मुकाबला अनफेयर

इस बार एशेज में घटिया पिच का कॉम्पटिशन! पहले ही दिन गिरे 20 विकेट, कुक बोले- ये मुकाबला अनफेयर

संक्षेप:

क्रिकेट इतिहास की सबसे घटिया पिचों की जब भी बात आएगी तो एशेज 2025-26 का जिक्र जरूर होगा। पर्थ में खेला गया सीरीज का पहला टेस्ट मैच सिर्फ 2 दिन में खत्म हुआ था। पहले दिन 19 विकेट गिरे थे। अब चौथे टेस्ट ने तो घटिया पिच के घटियापन का स्तर और गर्त में पहुंचा दिया है। पहले ही दिन 20 विकेट गिर गए।

Dec 26, 2025 05:43 pm IST
क्रिकेट इतिहास की सबसे घटिया पिचों की जब भी बात आएगी तो एशेज 2025-26 का जिक्र जरूर होगा। पर्थ में खेला गया सीरीज का पहला टेस्ट मैच सिर्फ 2 दिन में खत्म हुआ था। पहले दिन 19 विकेट गिरे थे। अब चौथे टेस्ट ने तो घटिया पिच के घटियापन का स्तर और गर्त में पहुंचा दिया है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की पिच पर बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले ही दिन 20 विकेट गिरे। ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 152 पर सिमटी तो इंग्लैंड की टीम 110 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही पिच की आलोचना भी तेज हो गई है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलेस्टेयर कुक ने कहा है कि ये एक अच्छा टेस्ट विकेट था ही नहीं। उन्होंने कहा कि ये मुकाबला ही थोड़ा अनुचित है।

ये बात दीगर है कि इसी पिच को आगे शायद आईसीसी से क्लीन चिट मिल जाए। क्लीन चिट क्या बेस्ट रेटिंग भी मिल सकती है क्योंकि सारा हल्ला तो तब मचता है जब भारतीय उपमहाद्वीप में जब कभी टर्निंग पिच बनती है और मेहमान टीम फुस्स हो जाती है। मेलबर्न की पिच में इतनी अनियमित उछाल थी कि बल्लेबाजों का विकेट पर टिकना मुश्किल था। दिनभर के खिलाफ में दोनों टीमों की एक-एक पारी खत्म हो गई लेकिन दोनों टीमों में से किसी का भी कोई बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं बना पाया।

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की पिच पर आखिरी बार किसी एशेज टेस्ट के पहले ही दिन 20 या उससे ज्यादा विकेट 1901-02 में गिरे थे। तब टेस्ट के पहले दिन 25 विकेट गिरे थे।

मेलबर्न के मौजूदा बॉक्सिंग डे टेस्ट के बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलेस्टेयर कुक ने टीएनटी स्पोर्ट्स पर कहा, ‘यह एक अच्छा टेस्ट विकेट नहीं था। अगर ये दूसरे, तीसरे या चौथे दिन एकदम से फ्लैट हो जाए तब भी ये गेंदबाजों को ही मदद पहुंचाएगा। गेंदबाजों को विकेट लेने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।’

कुक ने माना कि बल्लेबाजों की भी थोड़ी गलती रही। उन्होंने कहा, 'क्या दोनों टीमें थोड़ी सी बेहतर बल्लेबाजी कर सकती थीं? हां, लेकिन जब आप गेंद को सही एरिया में डालते हैं तो ये किसी भी तरफ तेजी से निकल सकती है। ये एक अनफेयर मुकाबला था।'

चौथे टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 152 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 110 रन पर सिमट गई। पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 4 रन बना लिए हैं।

