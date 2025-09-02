This will be the best role for him Former CSK star Robin Uthappa sees a great future coach in R Ashwin यह उनके लिए सबसे अच्छा...CSK के पूर्व स्टार को आर अश्विन में दिख रहा भविष्य का शानदार कोच, Cricket Hindi News - Hindustan
This will be the best role for him Former CSK star Robin Uthappa sees a great future coach in R Ashwin

यह उनके लिए सबसे अच्छा...CSK के पूर्व स्टार को आर अश्विन में दिख रहा भविष्य का शानदार कोच

चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व स्टार रॉबिन उथप्पा ने आर अश्विन को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि दिग्गज स्पिनर भविष्य में एक बहुत ही शानदार कोच साबित हो सकते हैं। हालांकि, अश्विन ने आईपीएल से संन्यास के बाद दुनियाभर के क्रिकेट लीग्स में बतौर खिलाड़ी अपने लिए संभावनाएं तलाशने की बात कही है।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 12:20 PM
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल को भी अलविदा कह दिया है। हालांकि वह क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे और दुनिया भर के फ्रेंचाइजी आधारित टी20 लीग में खुद के लिए संभावनाएं तलाशेंगे। इस बीच चनेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व स्टार रॉबिन उथप्पा ने अश्विन को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि स्टार ऑफ स्पिनर बहुत ही शानदार कोच साबित हो सकते हैं।

39 साल के आर अश्विन भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने हर फॉर्मेट को मिलाकर अपने करियर में 287 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं जिनमें उनके नाम 765 विकेट दर्ज हैं। अगर वह किसी विदेशी टी20 लीग की तरफ से खेलते हैं तो वह ऐसा करने वाले भारत के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक होंगे।

अश्विन को लेकर उथप्पा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ‘मुझे लगता है कि वह एक जबरदस्त कोच बनेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वह सिर्फ कोचिंग तक नहीं सिमटेंगे। वह एक तरह के मेंटॉर होंगे। यह उनके लिए सबसे अच्छा रोल होगा। वह आईपीएल में हेड कोच हो सकते हैं। उन्हें कोई न कोई पेशकश कर सकता है।’

उथप्पा भले ही अश्विन में एक शानदार कोच की संभावना देख रहे हैं लेकिन दिग्गज स्पिनर की नजर फिलहाल विदेशी क्रिकेट लीग में खेलने पर है। उन्होंने आईपीएल से संन्यास के बाद कह ही रखा है कि वह तमाम लीग्स में बतौर खिलाड़ी खुद के लिए संभावनाएं तलाशेंगे। ऐसे में निकट भविष्य में उनका किसी आईपीएल टीम के साथ बतौर कोच जुड़ना मुमकिन नहीं दिखता।

