This time neither Australia nor South Africa will reach the WTC final former cricketer Akash Chopra predicts 'इस बार WTC फाइनल में न ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगी न दक्षिण अफ्रीका', पूर्व क्रिकेटर की भविष्यवाणी, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़This time neither Australia nor South Africa will reach the WTC final former cricketer Akash Chopra predicts

'इस बार WTC फाइनल में न ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगी न दक्षिण अफ्रीका', पूर्व क्रिकेटर की भविष्यवाणी

पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने भविष्यवाणी की है कि 2027 में होने वाले डब्लूटीसी फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका दोनों ही टीमें नहीं दिखेंगी। इस साल फाइनल में दोनों टीमें भिड़ी थी जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने बाजी मारी थी।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 11 Aug 2025 04:21 PM
share Share
Follow Us on
'इस बार WTC फाइनल में न ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगी न दक्षिण अफ्रीका', पूर्व क्रिकेटर की भविष्यवाणी

पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि 2023-25 के WTC फाइनल में पहुंचने वाली दोनों ही टीमें ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका 2027 के फाइनल में जगह नहीं बना पाएंगी। उन्होंने अपने यू-ट्यूब चैनल पर अपनी इस भविष्यवाणी का आधार भी बताया।

चोपड़ा ने कहा कि डब्लूटीसी के 2025-2027 चक्र में ऑस्ट्रेलिया शुरुआती दबदबे के बाद लय बरकरार नहीं रख पाएगी। अभी ऑस्ट्रेलियाई टीम डब्लूटीसी पॉइंट टेबल में टॉप पर है। उसने हाल ही में वेस्ट इंडीज को 3-0 से मात दी है।

चोपड़ा ने कहा, 'उनकी होम सीरीज न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और बांग्लादेश के खिलाफ है। बांग्लादेश के खिलाफ तो वे शत प्रतिशत जीतेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें जीतना चाहिए। इसी तरह इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्हें जीतना चाहिए। हालांकि, यह 5 मैच की सीरीज है, इसलिए उन्हें पूरे अंक मिलने की गुंजाइश कम है।'

चोपड़ा ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की बढ़ती उम्र का जिक्र करते हुए कहा कि टीम संक्रमण के दौर से गुजरेगी तो उससे नतीजों पर भी प्रभाव पड़ेगा।

उन्होंने इस चक्र के दौरान ऑस्ट्रेलिया के भारत दौरे को उसके लिए बड़ी बाधा बताया। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि वे भारत से हारकर जाएंगे। वे सिर्फ 1 मैच जीत सकते हैं। अगर वे सिर्फ एक मैच जीतते हैं तो उन्हें बहुत सारे पॉइंट्स का नुकसान होगा। दक्षिण अफ्रीका उन्हें फिर चुनौती देगा। इसलिए यह उतना सीधा भी नहीं है।'

इस साल डब्लूटीसी का फाइनल जीतने वाली दक्षिण अफ्रीका को लेकर भी चोपड़ा ने कहा कि इस बार उसका फाइनल में पहुंचना मुश्किल है। उन्होंने कहा, ‘मेरे हिसाब से दक्षिण अफ्रीका क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। बहुत मुमकिन है कि वे क्वालिफाई न कर पाएं।’