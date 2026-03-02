सैमसन से ज्यादा, कप्तान होप को ये झटका चुभा; सेमीफाइनल का सपना टूटने पर कह गए बड़ी बात

वेस्टइंडीज का टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभियान समाप्त हो गया है। वेस्टइंडीज को आखिरी सुपर-8 मैच में भारत के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा। जानिए, सेमीफाइनल का सपना टूटने के बाद कप्तान शाई होप ने क्या कहा?

शाई होप की कप्तानी वाली वेस्टइंडीज टीम का टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में एंट्री का सपना टूट गया है। डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने रविवार को वेस्टइंडीज को पांच विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की। भारत ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए 'वर्चुअल क्वार्टर फाइनल' में 196 रनों का ऐतिहासिक टारगेट चेज किया। ओपनर संजू सैमसन ने 50 गेंदों में 12 चौकों और दो छक्कों की मदद से नाबाद 97 रनों की पारी खेली। वेस्टइंडीज ने टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी के लिए भेजे जाने पर चार विकेट पर 195 रन बनाए थे। रोस्टन चेस ने दो जीवनदान का फायदा उठाते हुए 25 गेंद में 40 रन बनाए। उन्होंने होप के साथ पहले विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी की। होप ने 33 गेंद में 32 रन जुटाए।

होप ने भारत के हाथों हार के बाद कहा, ''हम जिस स्थिति में थे, अंत में थोड़े और रन बना सकते थे, खासकर इस तरह के चेजिंग ग्राउंड पर। हम बल्ले से उतनी अच्छी शुरुआत नहीं कर पाए जितनी हम चाहते थे। संजू ने बहुत अच्छी पारी खेली और आपको उन्हें क्रेडिट देना होगा। मुझे लगा कि 190 का स्कोर काम कर सकता है लेकिन बोर्ड पर शायद और रन लग सकते थे।'' वेस्टइंडीज के कप्तान को सैमसन की पारी से ज्यादा जसप्रीत बुमराह द्वारा एक ओवर में दिया गया डबल झटका चुभा है। बुमराह ने 12वें ओवर में शिमरोन हेटमायर (27) और रोस्टन चेस का शिकार किया। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 34 रनों की साझेदारी की। होप को लगता है कि अगर हेटमायर क्रीज पर टिके रहते तो वेस्टइंडीज और बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती थी।

कप्तान ने कहा, ''बुमराह उनके मुख्य स्ट्राइक बॉलर हैं। एक ओवर में दो विकेट गिरना बड़ा झटका था। जब भी बुमराह के हाथ में बॉल होती है तो कुछ न कुछ होता है। उनके लिए पार्टनरशिप का टूटना अच्छा था, खासकर उस सिचुएशन में जब हेटमायर टूर्नामेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। अगर वह चल जाते तो शायद फिर से बड़ा स्कोर बनाते। बुमराह को जब भी गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता है तो वह हमेशा अपनी टीम के लिए अच्छा करते हैं। यह मैच के उन अहम मौकों में से एक है, जिसका असर पड़ा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम 190 तक पहुंच गए थे तो खुद को चांस देना चाहिए था।''