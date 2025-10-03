This series is crucial for KL Rahul Aakash Chopra is worried about his average ind vs wi केएल राहुल के लिए ये सीरीज काफी अहम; आकाश चोपड़ा को चुभ रहा औसत, Cricket Hindi News - Hindustan
केएल राहुल के लिए ये सीरीज काफी अहम; आकाश चोपड़ा को चुभ रहा औसत

आकाश चोपड़ा का मानना है कि टेस्ट में 35 का औसत केएल राहुल के कद के हिसाब से सही नहीं है। उन्होंने कहा कि वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें अपने औसत को बढ़ाकर 42 से 45 ले जाना होगा।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 3 Oct 2025 09:05 AM
केएल राहुल के लिए ये सीरीज काफी अहम; आकाश चोपड़ा को चुभ रहा औसत

वेस्टइंडीज के 2 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच अहमदाबाद में खेला जा रहा है। पहले ही दिन गुरुवार को भारतीय टीम ने मेहमानों को न सिर्फ 162 रन पर ऑलआउट कर दिया, बल्कि अपनी पहली पारी में 2 विकेट पर 121 रन बना लिए। पहले दिन केएल राहुल 53 रन और कप्तान शुभमन गिल 18 रन बनाकर नाबाद रहे। दोनों खिलाड़ी इंग्लैंड दौरे के शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए दिख रहे हैं। इस बीच पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने कहा है कि वेस्टइंडीज के साथ ये टेस्ट सीरीज केएल राहुल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि स्टार बल्लेबाज को टेस्ट में अपने औसत को बेहतर करने की जरूरत है।

पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद चोपड़ा ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर कहा, 'मेरी राय में यह केएल राहुल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है; 35 का औसत उन्हें बिल्कुल भी सूट नहीं करता। यह गलत है और अगर उन्हें इसे बेहतर करने की जरूरत है तो उन्होंने इस सीरीज में अपने नाम की छाप छोड़नी होगी और आज (गुरुवार) उन्होंने उसी तरह की बैटिंग की। उन्होंने जो बैकफुट पंच खेला, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कोई भी उनसे बेहतर नहीं खेलता है। इस सीरीज और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैचों के जरिए राहुल को अपने औसत को 42 से 45 ले जाना होगा।'

केएल राहुल ने 63 टेस्ट में अब तक 3789 रन बनाए हैं। उनका औसत 35.41 है। टेस्ट में उनके नाम 10 शतक और 19 अर्धशतक दर्ज हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट में वह जिस अंदाज में खेल रहे हैं, उनसे शुक्रवार को बड़ी पारी की उम्मीद है।

इससे पहले गुरुवार को वेस्टइंडीज की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 162 रन पर ऑलआउट हो गई। जस्टिन ग्रीव्स ने सबसे ज्यादा 32, साई होप ने 26 और रोस्टन चेज ने 24 रन बनाए। भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज ने 4, जसप्रीत बुमराह ने 3, कुलदीप यादव ने 2 और वॉशिंगटन सुंदर ने 1 रन बनाए।

पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने पहली पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 121 रन बनाए थे। यशस्वी जायसवाल 36 रन बनाकर आउट हुए। साई सुदर्शन सिर्फ 7 रन का योगदान दे सकते। पहले दिन केएल राहुल 53 रन और शुभमन गिल 18 रन बनाकर नाबाद लौटे।

India Vs West Indies KL Rahul
