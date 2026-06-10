शान मसूद की जगह ये खिलाड़ी बन सकता है टेस्ट कप्तान, PCB लेगा दो बड़े फैसले; सरफराज अहमद भी रडार पर

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) कुछ दिनों में दो बड़े फैसले लेने वाला है। शान मसूद से पाकिस्तान टेस्ट टीम की कप्तानी छिन सकती है। हेड कोच सरफराज अहमद भी रडार पर हैं।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के शीर्ष अधिकारी इस सप्ताह के आखिर में कराची में होने वाली बैठक में टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद और हेड कोच सरफराज अहमद के भविष्य पर महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। बैठक में पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी भी शामिल होंगे। इसमें यह तय किया जाएगा कि बांग्लादेश दौरे पर टीम की 0-2 से शर्मनाक हार के बाद शान मसूद और सरफराज अहमद को आगामी इंग्लैंड और वेस्टइंडीज दौरों के लिए अपनी जिम्मेदारियों के साथ बरकरार रखा जाए या नहीं।

क्या सलमान अली आगा को मिलेगी कप्तानी? पीसीबी सूत्र ने कहा, '' सबसे अहम फैसला शान मसूद के वेस्टइंडीज और इंग्लैंड दौरों पर टेस्ट टीम के कप्तान बने रहने पर होगा।'' सूत्र ने कहा, ''कुछ चयनकर्ताओं और बोर्ड के कुछ अधिकारियों का मानना है कि अब टेस्ट टीम की कप्तानी सलमान अली आगा को सौंपने का समय आ गया है।'' मसूद हालांकि कप्तानी जारी रखना चाहते हैं, लेकिन बांग्लादेश दौरे के निराशाजनक प्रदर्शन का असर उनके भविष्य पर पड़ सकता है। आगा सीमित ओवरों के प्रारूप में राष्ट्रीय टीम की अगुवाई कर चुके हैं। वह फिलहाल टी20 टीम के कप्तान हैं। सूत्र ने यह भी बताया कि पीसीबी ने अभी तक सरफराज खान के साथ कोई अंतिम समझौता नहीं किया है। पूर्व कप्तान यूनिस खान को अगले मुख्य कोच के रूप में गंभीर दावेदार माना जा रहा है।

यूनिस खान के साथ समझौता तक ऐसा होगा एक अधिकारी ने कहा, ''फिलहाल ऐसा लगता है कि यूनिस खान के साथ समझौता होने तक सरफराज अपने पद पर बने रहेंगे। बोर्ड में किसी भी पद को स्वीकार करने के मामले में यूनिस अपनी शर्तो पर काम करने के लिए जाने जाते हैं।'' पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज भी मुख्य कोच पद के संभावित दावेदारों में शामिल हैं। पीसीबी अधिकारियों ने दोनों से बातचीत की है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। नकवी बोर्ड में दोहरी जिम्मेदारियां निभा रहे अधिकारियों का कार्यभार भी कम करना चाहते हैं। वर्तमान में पूर्व कप्तान मिस्बाह-उल-हक, असद शफीक, सरफराज और आकिब जावेद राष्ट्रीय चयनकर्ता हैं, जबकि इनमें से कुछ अधिकारी बोर्ड में अन्य भूमिकाएं भी निभा रहे हैं। सीमित ओवरों के मुख्य कोच माइक हेसन भी चयन प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। निदेशक (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट) के पद पर नियुक्ति को लेकर भी इस बैठक में फैसला लिया जा सकता है।