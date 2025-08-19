बुमराह को लेकर नहीं बदलेगी ये योजना, चीफ सिलेक्टर ने कर दिया क्लियर; बोले- मैं जानता हूं कि…

जसप्रीत बुमराह की वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण आलोचना हुई। हालांकि, बुमराह को लेकर योजना नहीं बदलेगी। चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बुमराह बड़े मुकाबलों के लिए उपलब्ध रहें।

जसप्रीत बुमराह के काम के बोझ के प्रबंधन की योजना को लेकर आलोचनाओं के बावजूद मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने मंगलवार को कहा कि इस दिग्गज तेज गेंदबाज को लेकर योजना में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि वे चाहते हैं कि वह ‘सभी बड़े मुकाबलों के लिए उपलब्ध’ रहे। बुमराह को यूएई में नौ सितंबर से होने वाले एशिया कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टी20 टीम में शामिल किया गया है। काम के बोझ के प्रबंधन के कारण बुमराह इंग्लैंड में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के पांच में से तीन मैच में ही खेले थे जिसके कारण कुछ आलोचना भी हुई थी।

'चोट से पहले भी ध्यान रखते थे' महाद्वीपीय प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम की घोषणा के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगरकर ने कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि इस समय कोई लिखित योजना है। बेशक, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बाद अच्छा ब्रेक मिला है। टीम प्रबंधन या फिजियो या संबंधित लोग हमेशा संपर्क में रहते हैं। अभी ही नहीं बल्कि चोट लगने से पहले भी हम उसका ध्यान रखते थे क्योंकि हमें पता है कि वह कितना महत्वपूर्ण है।’’ अगरकर ने स्पष्ट रूप से कहा कि बुमराह को भविष्य के महत्वपूर्ण मैचों के लिए उपलब्ध रखना जरूरी है। उन्होंने कहा, ‘‘जाहिर है कि हम चाहते हैं कि वह सभी बड़े मुकाबलों के लिए उपलब्ध रहे। मैं जानता हूं कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हर मैच बड़ा होता है लेकिन विश्व कप, चैंपियन्स ट्रॉफी या इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी श्रृंखला होती हैं। हम चाहते हैं कि वह हर समय उपलब्ध रहे।’’

उपलब्धता को लेकर था संशय अगरकर ने कहा, ‘‘अधिकतर तेज गेंदबाजों पर नजर रखी जाती है। पिछले दो-तीन साल में लगी चोट के कारण उसपर ध्यान है। उसपर अतिरिक्त नजर है क्योंकि वह बेजोड़ और विशेष है और इसमें बदलाव नहीं होगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, फिर यह चाहे अगली सीरीज हो या छह महीने बाद।’’ अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के समीप होने के कारण आगामी महाद्वीपीय टूर्नामेंट के लिए बुमराह की उपलब्धता को लेकर संशय था। लेकिन चयनकर्ताओं ने उन्हें चुनने का फैसला किया और पिछले साल के विश्व कप के बाद यह बुमराह का पहला टी20 टूर्नामेंट होगा। अगरकर ने कहा कि भविष्य के टूर्नामेंटों के लिए बुमराह का चयन उस समय उनकी शारीरिक स्थिति पर निर्भर करेगा और इस बारे में सभी संबंधित पक्षों से चर्चा की जाएगी।

'इसमें श्रेयस की गलती नहीं' श्रेयस अय्यर ने पिछली बार दिसंबर 2023 में टी20 मैच खेला था जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत में शानदार अर्धशतक लगाया था लेकिन उसके बाद उन्हें खेल के सबसे छोटे प्रारूप की भारतीय टीम में जगह नहीं मिली पाई और इस साल आईपीएल सहित अन्य प्रतियोगिताओं में उनके अच्छे प्रदर्शन के बावजूद स्थिति नहीं बदली। अय्यर को टीम से बाहर किए जाने के बारे में पूछे जाने पर अगरकर ने कहा, ‘‘श्रेयस के बारे में आपको उसे बताना होगा कि वह किसकी जगह ले सकता है। इसमें ना तो उसकी गलती है और ना ही हमारी। बस हमें अभी 15 खिलाड़ियों को चुनना है, उसे अपने मौके का इंतजार करना होगा।’’

'शुभमन शानदार फॉर्म में हैं' टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को इस टूर्नामेंट के लिए उपकप्तान नियुक्त किया गया जबकि सूर्यकुमार यादव टीम की कमान संभालेंगे। गिल ने पिछला टी20 मैच श्रीलंका के खिलाफ 2024 में पाल्लेकल में खेला था और अब उन्होंने उप कप्तान में रूप में अक्षर पटेल की जगह ली है। अगरकर ने कहा, ‘‘इंग्लैंड में गिल का फॉर्म वैसा ही था जैसी हमें उम्मीद थी लेकिन उन्होंने उससे भी बढ़कर प्रदर्शन किया। अब (शीर्ष क्रम के लिए) अधिक विकल्प हैं और शुभमन वैसे भी शानदार फॉर्म में हैं। दुबई पहुंचने पर वे विरोधी टीम और परिस्थितियों के अनुसार एकादश चुन सकते हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जैसा कि मैंने कहा, पिछली बार जब उन्होंने टी20 क्रिकेट खेला था तब वह उप कप्तान थे। यह पिछले विश्व कप के बाद की बात है इसलिए उस समय भी हम स्पष्ट रूप से इसी दिशा में सोच रहे थे।’’